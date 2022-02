Víte, co je vaječný květ, a proč byste nikdy neměli vajíčka umývat vodou?

Vejce jsou oblíbenou a na přípravu velmi jednoduchou a v přiměřeném množství i zdravou pochoutkou, protože obsahují vysoký podíl bílkovin, množství vitamínů a minerálů. Jsou skvělým samostatným pokrmem, ale i důležitou součástí mnoha dalších jídel. Aby vám vejce dlouho vydržela čerstvá, nemyjte je! Narušili byste ochranný vaječný květ!

Již od prehistorie jsou konzumována vejce všemožných druhů ptáků. Ve starověkém Římě se těšila oblibě vejce od páva, v Číně zase vajíčka holubí. Vejce vždy byla a jsou důležitým zdrojem bílkovin a podstatnou součástí našeho jídelníčku. Obsahují zárodek života, a proto jsou označována za symbol plodnosti a životní síly, kterou dokonale chrání skořápka.

Vaječný květ

Jedná se o ochranný přírodní povlak, který tvoří vakuové těsnění. Během snášení se ve slepičím těle nanese na vajíčko vrstva bílkovin, která účinně utěsňuje jinak porézní skořápku a brání bakteriím ve vstupu do vejce. Je to vrozený způsob, jak slepice chrání svá kuřata během vývoje uvnitř oplodněného vajíčka. Vaječný květ také napomáhá udržovat neoplodněná vajíčka déle čerstvá. Velice účinně tudíž brání jak ztrátě vlhkosti, tak i možné kontaminaci.

Vejce nikdy nemyjte pod tekoucí vodou, mohla by se vám zkazit. Zdroj: shutterstock.com

Nemýt vše za každou cenu

Dodržovat hygienu je samozřejmě nutné, proto není nikdy od věci umývat před konzumací například ovoce a zeleninu. Zbavíte se tak z nich části možných nečistot a chemikálií. U vajec to však nedělejte a nemyjte je pod tekoucí vodou. Sice byste je měli zvenku čistá, ale snadno by se vám mohla zkazit, protože byste narušili vaječný květ. Přítomnost vody, navíc v kombinaci s kartáčkem či saponátem, prostě zavrhněte. Přes skořápku by se dovnitř mohly dostat různé patogeny, které by jistě neprospěly vašemu zdraví, ani zažívání. Ptáte se, co dělat, když znečištěná vejce do lednice ukládat nechcete?

Vsaďte na suché čištění

Zvolte metodu nasucho. Je to nejjednodušší způsob. Postačí vám k tomu suchá houbička na nádobí nebo jemný kartáček. Pracujte jemně, abyste vajíčko nepoškodili. Možná vám to sebere trochu více času, ale budete mít jistotu, že vám vajíčka v lednici dlouho vydrží a nebudou se zbytečně rychle kazit. Můžete použít i suchý hadřík, jen jej posléze vyperte a vydezinfikujte.

Skvělým pomocníkem je i jedlý minerální olej

V případě, že už jste vejce omyli vodou, je potřeba kutikulu obnovit. Pomůže, pokud vejce lehce pomažete jedlým minerálním olejem, který je možné použít i k samotnému čištění. V případě, že máte velké množství vajec, využijte zrychlovací vychytávku. Namažte si olejem ruce či rukavice a každé vejce poválejte mezi dlaněmi. Ukládejte vejce zpět do plata, a to vždy špičkou dolů. Na širším konci se totiž nacházejí póry, kterými vejce přijímá kyslík a vejce díky tomu může volně dýchat. A malá vychytávka? Pokud budete vejce skladovat delší dobu, je dobré je po deseti dnech otočit.

Zvolte metodu nasucho. Je to nejjednodušší způsob. Zdroj: shutterstock.com

V čištění pomůže i ocet

Zaschlé nečistoty na vejci můžete odstranit také pomocí teplého octa. Namočte hadřík do octa a opatrně každé vajíčko otřete.

Jak dlouho vydrží vejce, které nebylo v chladu

V případě, že máte domácí vajíčka od chovatele, která nebyla v chladničce, pár dní vám vydrží bez rizika zkažení. Když je dáte na chladné místo během zimy mimo ledničku, nemusíte o ně mít obavu minimálně po dobu jednoho týdne, ovšem v létě vydrží vejce v teple jen 3 až 4 dny. V případě, že vejce již v chladu byla, měli byste je i nadále uchovávat v chladném prostředí. Potom vám s přehledem vydrží i pět týdnů.

