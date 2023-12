Je vaječňák oblíbeným svátečním nápojem i u vás doma nebo o něčem takovém slyšíte prvně? Vaječný likér se dříve běžně připravoval v každé rodině. Můžete si to taky vyzkoušet. Třeba využijete i recept prezidenta Washingtona.

Vaječný likér býval tradičním svátečním nápojem

Vaječný likér nebo koňak patří k zimě a ke svátkům. V některých rodinách je jeho příprava tradicí, jinde si koupí rádi jednu lahvinku a osladí si život i tak. Mléko nebo smetana, samozřejmě vejce, koření a cukr smíchané s kvalitním alkoholem udělají někdy s oslavami Vánoc či Silvestra doslova divy.

Uvolněná atmosféra k ajrkoňaku prostě patří a své o tom vědí nejen Američané, kde je tamní eggnog typickým nápojem Vánoc, ale také Francouzi či Britové, kterým se původ vaječného likéru připisuje. Je to však nápoj mnoha chutí a receptur, který znají také v Mexiku, Jamajce, Peru a Kolumbii.

Ochutnejte vaječný koňak podle receptu z YouTube kanálu RBB Recipes, kde se s vámi podělili o postup od začátku až do konce. Připravte si letos „vánoční supercloumák“!

Zdroj: Youtube

Milovník vaječňáku: Prezdient Washington

K vaječnému likéru měl ale také vztah první americký prezident George Washington. O jeho životě se dnes vykládá mnohé. Zkazky o dřevěných zubech vyvrátili odborníci, kteří jako materiál k opravě prezidentových zubů určili lidské a zvířecí části chrupu včetně slonoviny.

Populární je také debata o původu historky, kterak mladý George pokácel tatínkovu třešeň, otec ho nepotrestal, ale naopak ocenil jeho pravdomluvnost a přiznání. V tomto případě šlo patrně o šikovné PR, za jehož vznikem je blízké okolí prezidenta prvního a jediného, který byl v USA zvolen jednomyslně, a to dokonce dvakrát.

Prezident Washington byl také prý známý tím, že se u něj doma v Mount Vernon podával návštěvám vaječný koňak. To je patrně fakt. Nikdo však nemůže potvrdit, zda recept na nápoj skutečně zapsal a vylepšil Washington. Nicméně mezi Američany koluje populární recept na Washingtonův vaječný likér a vypadá asi takto.

close info shutterstock.com zoom_in I na vzhledu záleží. Kraje skleničky namočte do vody a pak do skořice, přidejte nápoji čepici ze šlehačky nebo skořicovou tyčinku pro efekt.

Vaječný likér prezidenta Washingtona

Na přípravu budete potřebovat 6 velkých vajec, 6 lžic cukru, 2 šálky smetany a stejné množství plnotučného mléka. Pro vůni se přidává špetka mleté skořice a nastrouhaného muškátového oříšku, ale základ tvoří několik druhů alkoholu. Konkrétně je to šálek brandy, půl šálku žitné whiskey, půl šálku jamajského rumu a čtvrt šálku sherry.

Veškerý alkohol můžete hned smíchat. Pečlivě oddělte žloutky od bílků a z bílků vyšlehejte pevný sníh. Do žloutků přidejte smetanu i mléko a na pomalé otáčky jej také vyšlehejte. Do směsi vmíchejte alkohol a následně pomalu a jemně vyšlehaný sníh. Přidejte skořici a muškátový oříšek a vzniklý nápoj nechte v lednici chladit do druhého dne. Servírujte se šlehačkou poprášenou velmi decentně skořicí.

