Nejjednodušší vajíčková pomazánka: Geniální trik, žádné loupání vajec! Podívejte

Pomazánka je skvělá věc. Pokryje vám snídani, svačinu, večeři a ještě navíc pohostí i návštěvu… Vyzkoušejte tu vajíčkovou a nebudete litovat.

„Když chceš ušetřit korunky, nauč se pomazánky,“ říkávala babička. A měla pravdu. Česká kuchařka je plná receptů na různé pomazánky, které dokážou zahnat velký hlad a ještě vypadají tisíckrát lépe než jen obložený chleba se šunkou. Výhodou těchto směsí je nejen bohatost barev, chutí i vůní, ale i fakt, že v nich „utopíte“ veškeré přebytky z lednice. Pokud tedy máte odřezky sýrů, salámů nebo poslední vajíčko v lednici, je čas udělat z nouze ctnost a vyrobit výbornou pomazánku…

Ve videu najdete recept na jednu z mnoha verzí vajíčkové pomazánky:

Jídlo za málo peněz

Podle statistik si Češi nejvíce pochutnávají na sýrové pomazánce s česnekem, ale milují i rybí nebo vajíčkovou směs. Výborné jsou i pomazánky z kořenové zeleniny, které skoro nic nestojí, ale dokážou nasytit hladovou rodinu před výplatou. My vám dnes představíme vylepšenou vajíčkovou pomazánku, která vás bude stát málo času, peněz i námahy. Přesvědčte se sami!

Vejce jsou základní surovinou pomazánek. Zdroj: Profimedia

Vajíčka bez loupání

Největší řeholí pro všechny, kteří připravují vajíčkovou pomazánku, je loupání vajec. Na první pohled to vypadá jednoduše: stačí naklepat uvařená vejce a pomocí prstů (a někdy i nehtů) odstranit zbytky skořápek. Často se stává, že skořápka je tak silně přilepená na bílku, že vám z oloupaného vejce zbyde sotva polovina. Abyste se takové nepříjemnosti vyhnuli, zkuste tuhle vychytávku.

Do pekáčku nebo zapékací misky rozbijte tolik vajec, které potřebujete a osolte. Vajíčkovou „loď“ vložte do mísy s vodou a dejte na pár minut do trouby. Uvařenou vaječnou masu vyklopte na prkénko a nakrájejte nadrobno. A hned máte vaječný základ pro pomazánku.

Vajíčková pomazánka se hodí na chleby i na chlebíčky. Zdroj: Profimedia

Vaječná pomazánka

Tenhle tip pomazánky u Čechů vede! Proto neváhejte a připravte si jednu z verzí vaječné pomazánky. Jak na to: Čtyři uvařená vejce nakrájejte na kousky a smíchejte s 20 g másla, 30 g strouhaného 40% eidamu, pepřem, solí, ½ lžičkou plnotučné hořčice a 4 lžičkami majonézy. Pak nadrobno nasekejte ½ cibule, 1 nakrájenou okurku, pažitku a vše přidejte do masy. Směs zpracujte do jednotné hmoty a navrstvěte na chleba. Nakonec obložené krajíce ozdobte nasekanou pažitkou. Strávníci budou nadšení.

Zdroje: www.muffinarium.cz, www.youtube.com