Jak vakuovat potraviny bez drahého přístroje. Zvládnete to i vodou nebo brčkem

Vakuování potravin je poměrně oblíbenou metodou jejich skladování. Pokud si chcete udržet jídlo co nejdéle čerstvé, nemusíte si hned kupovat vakuovačku! Stačí umět triky s vodou a brčkem.

V případě, že chcete mít co nejdéle čerstvé potraviny plné výživných látek, je důležité je správně skladovat. V posledních letech je velmi oblíbený jednoduchý způsob, díky němuž lze udržet zásoby jídla svěží a chutné i několik týdnů.

Jedná se o populární vakuování, jehož princip spočívá v úplném odsátí vzduchu z obalového materiálu. Vakuované potraviny lze skladovat v lednici i v mrazáku a jejich trvanlivost se prodlouží i pětinásobně.

Nejen delší trvanlivost

Stále oblíbenější vakuování má opravdu mnoho výhod. Na prvním místě je uchování čerstvosti po co nejdelší dobu, a to s plnohodnotnou kvalitou, chutí i barvou potravin. Odstranění přebytečného vzduchu zabezpečí pro skladování lepší podmínky a potraviny tak nepřicházejí o významné výživné látky a vitamíny.

Zároveň jsou bezpečně chráněny před zvlhnutím i vysycháním, hnilobou a plísněmi i přenosem pachů. A další bonus? Vakuované potraviny jsou i mnohem skladnější, takže ušetříte spoustu místa. Vakuovat je možné téměř všechno – ovoce, zeleninu, pečivo, sušenky, oříšky i maso.

Vakuované potraviny jsou i mnohem skladnější, takže ušetříte spoustu místa. Zdroj: shutterstock.com

Proč vakuování předčilo i konzervaci?

V posledních letech začalo vakuování dost často nahrazovat tolik oblíbené zavařování našich babiček. V čem je vakuování lepší než tradiční konzervace? Určitě si ušetříte poměrně dost času, protože klasické zavařování je docela zdlouhavý proces, a nebudete mít práci se sháněním zavařovacích sklenic. Ušetříte i skladovací místo. Navíc varem při konzervaci přijde většina potravin o nejcennější obsažené látky.

Vakuujte pomocí brčka

Jak vakuovat potraviny pomocí brčka se můžete podívat v tomto videu:

Pokud se chcete vrhnout do vakuování a nemáte doma k dispozici vakuovací přístroj, bude stačit, když si pořídíte uzavíratelné sáčky a běžné brčko. Potravinu vložte do obalu, vytlačte rukou přebytky vzduchu a uzavřete jej skoro do konce. Do otevřené mezery vložte brčko, jednoduše vysajte vzduch ústy a uzavřete do konce. Nejlepší je naplnit sáček tak do 80 % a potraviny v sáčku rovnoměrně rozložit.

Sáček s potravinou uzavřete, opět nechte kousek otevřený a vložte jej pomalu do větší nádoby s vodou. Zdroj: shutterstock.com

Vakuování potravin vodou

Jak vakuovat sáček s potravinami obyčejnou vodou, se můžete podívat zde:

Další možností je vakuování pomocí vody. Sáček s potravinami uzavřete, opět nechte kousek otevřený a vložte jej pomalu do větší nádoby s vodou. Jakmile se jídlo usadí na dně sáčku, tlak vody vytlačí všechen vzduch a vy ucítíte, že má tendenci klesat ke dnu nádoby. Ve chvíli, kdy bude nad vodou už jen otevřený roh, za který sáček přidržujete, pečlivě jej uzavřete. A máte téměř dokonale vakuováno!

