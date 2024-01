Máte za sebou náročnou silvestrovskou noc? Tato polévka vás postaví na nohy.

Valašská kyselica je tradiční polévka z východní Moravy, jejíž základem je zelí. V minulosti šlo o „snídaňovou polévku“, kterou si dávali chlapi před těžkou prací v lese. Kvašená zelenina jim měla dodat dostatek vitaminů, minerálů a síly po celý den. Hutnost pokrmu zase měla utlumit hlad. Popularita této moravské polévky trvá dodnes. Většina Čechů a Moravanů si jí vařívá jako účinný vyprošťovák ze silvestrovské kocoviny. Udělejte to také a uleví i vám!

Na videu autora Recepty bez brebty se dozvíte, jak se připraví valašská kyselica z uzeného vepřového kolena. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Proč je kyselice tak unikátní

Hlavní složkou této polévky je kysané zelí, které působí jako přírodní lék proti bolestem hlavy a žaludečním nevolnostem. Pokud je vám tedy po silvestrovském veselí poněkud ouvej, neváhejte a kupte si skleničku kysaného zelí – pomůže vám. V zelenině také najdete hodně vitaminu C, který napomáhá rychlejší regeneraci a doslova postaví váš alkoholem znavený organismus na nohy. Dobrá zpráva je, že tato kvašená zelenina dobře funguje i jako prevence proti chřipce, nachlazení a dokonce má účinek jako afrodiziakum!

close info Profimedia zoom_in Kysané zelí je plné vitaminů.

Pětihodinové „bublání“

Ať už máte důvod k vaření valašské kyselice jakýkoliv, určitě vám prospěje. Na litr polévky nejdříve naložte 200 g kysaného zelí, které smíchejte s 1 (rozmačkanou) hlavičkou česneku, špetkou soli, pepřem a kmínem. Do druhého hrnce vložte 300 g žeber. Zalijte je 1,5 litrem studené vody a vařte společně se 2 rozkrojenými cibulemi, 5 kousky bobkového listu, 3 kusy nového koření, 3 kusy pepře, špetkou kmínu, soli a pepře. Jídlo nechte probublávat na plotně na 80–90 °C asi pět hodin.

Závěr s masem a bramborami

Hotový vývar nechte vychladnout. Maso stáhněte z kosti, pokrájejte na kousky a dejte stranou. Do čisté polévky přidejte uleželé zelí a zhruba 1 hodinu povařte. Poté přidejte maso a celé jídlo zahustěte směsí, kterou jste si namíchali z 1 kelímku 33 % smetany a 100 g hladké mouky. Jídlo chvilku povařte, přidejte do něj 2 větší uvařené a na kostičky nakrájené brambory. Případně ho ještě ochuťte majoránkou. Uvidíte, že tato pracná, ale poctivá verze valašské kyselice určitě stojí za to!

Zdroje: www.flowee.cz, www.vareni.cz