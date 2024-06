Pokud máte chuť si dát něco z dávných dob staročeského kraje, zkuste si udělat valašské netyje. Ve svých dobách to byla specialita, která se vařila v mléce a zasypávala se cukrem. Podívejte.

Valašské netyje jsou staročeský pokrm. V dané době to měly kuchařky velice složité, jelikož jídla bylo málo a produktů, které dnes spousta z nás bere jako samozřejmost, opravdu nebyl nadbytek. Maso, kvalitní zelenina a ovoce byly pochoutky pouze pro lidi z vysokých vrstev společnosti.

Většinou se tudíž v rodinách objevovalo jídlo především z luštěnin. Kuchařky si však vždy uměly poradit, a tak byly schopné připravovat jídla z luštěnin jak na slano, tak na sladko a v mnoha nejrůznějších podobách. Pokud se chcete přenést do starých Čech a ochutnat, co měli vaši předkové na talíři každý den, udělejte si valašské netyje.

Video recept na tradiční české škubánky najdete na Youtube kanále Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Hvězda jménem ovesné vločky

Hlavní rolí této speciality jsou ovesné vločky. Jelikož ovsa nebylo málo a byl snadno k dostání, mohli se z něj radovat i chudší rodiny.

Oves navíc patří mezi jednu z nejzdravějších obilovin. Ovesné vločky obsahují mnoho důležitých vitamínů a neobsahují prakticky žádný lepek. Jsou zdrojem antioxidantů, minerálů a vlákniny.

close info Profimedia zoom_in Ovesné vločky jsou základem tohoto receptu. Přinesou vašemu tělu spoustu zdravotních výhod. Neobsahují žádný lepek, takže jsou skvělé na hubnutí.

Studie také ukazují, že ovesné vločky mají opravdu nemálo zdravotních výhod. Patří mezi ně například snížení hladiny cukru v krvi, a dokonce i snížení rizika různých srdečních onemocnění.

A když se k těmto extra zdravým ovesným vločkám přidají ještě hrozinky a šťáva z citronu, můžete si například jednou za čas ke snídani vychutnat tento pokrm překypující zdravotními benefity. A co je další výhoda, prakticky po něm nepřiberete, opět zásluhou ovesných vloček.

Valašské netyje

Tento pokrm je v podstatě velice jednoduchý na přípravu. Vezměte si mléko a přiveďte jej k varu. Dejte do něj špetku soli a pomalu do mléka zavařujte ovesné vločky. 15 minut je do husta vařte, a následně je ochuťte pomocí omyté nastrouhané kůry z citronu, hrozinkami, rozpuštěným máslem a cukrem.

Tuto směs pak rozetřete na vymazaný pekáč a pečte ve středně vyhřáté troubě po dobu zhruba 40 minut. Nakonec jen pokrm natrhejte vidličkou a posypte cukrem. A máte hotovo.

Zdroje: www.lidovky.cz, www.fitness4u.cz