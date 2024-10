Říká se, že všechno jde, když se chce… To ostatně potvrzují i recepty chytrých hospodyněk, které i v těžkých časech dokázaly nasytit hladové členy rodiny.

Ano, potraviny jsou dnes drahé. Nemůžete si koupit všechno, na co máte chuť, ale zase na tom nejste tak bídně, abyste si nemohli pořídit nějaký chutný oběd nebo svačinu. To naši předkové na tom byli jinak.

V těžkých časech druhé světové války se museli lidé uskrovnit a jakékoliv jídlo bylo bráno jako poklad. Důvodem byl takzvaný přídělový systém na potraviny, který tehdejší vláda schválila přesně 1. října 1939, půl roku poté, co byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.

Jídlo na příděl

Předepsané dávky potravin byly tehdy velmi úsporné. Běžně pracující člověk měl nárok na 2900 g chleba (1500 g pečiva bylo možné zaměnit za mouku).

Maso bylo k mání jen v množství 500 g na týden. Zbytek týdenního „nákupu“ tvořilo 210 g tuku, 400 g cukru, 40 g kávy, 160 g kávovinové náhražky a 150 g obilnin (rýže, krupice, těstoviny). Všechno? Ano, všechno… Dovedete si představit, že z takových zásob dokážete vyžít?

Jedly se i cibulky tulipánů

Válečný systém samozřejmě u přídělů zvýhodňoval těžce pracující, ale naopak děti trochu šidil. Situace s jídlem byla rozdílná v různých koutech Evropy. V Holandsku bylo běžné, že se vařila polévka z cibulek tulipánů.

V Polsku zase „frčel“ chleba z fazolí. Na českých a moravských venkovech místní chovali hospodářská zvířata, ale profit z toho zase takový neměli. Někdejší úřady evidovaly každé zvíře a těm, kteří měli dostatek (a třeba pořádali zabijačky) dokonce příděl odebral.

Falešný med

Nejhůř na tom s jídlem byli paradoxně lidé ve městech. Závislost na přídělech je nutila vymýšlet způsoby, jak s tím málem vyjít. Není divu, že mezi hospodyňkami začaly kolovat recepty na výrobu různých náhražek.

Na lístky bylo možné získat jen 210 g tuku na osobu a týden. To nebylo moc. Obvzlášť, když místo klasického másla byl na pultech jen margarín, který se pak hojně nastavoval hovězím lojem získaným z tučnějšího hovězího masa. Vtipné bylo, že margarín nesloužil jen na vaření a pečení, ale stal se hlavní surovinou pro výrobu „domácího medu“. Ten se vyráběl smícháním tuku s řepným sirupem!

close info Profimedia zoom_in Z margarínu se za války vyráběl falešný med.

Vajíčka jako vzácnost

Během války byla vejce velkou vzácností. Proto pokud v receptu stálo jedno vejce, hospodyňky využily jen poloviční množství. Kýženou půlku vejce našlehaly vidličkou a druhou polovinu využily pro přípravu jiného jídla.

Není divu, že v té době byla populární kuchařka Jiřího Šimka – Vaříme z přídělu. Vyšla v roce 1942 a byla zdarma distribuována do českých a moravských domácností. Její poselství bylo jednoduché: Naučit civilisty vyžít s málem. A jak bylo vidět, docela se jí to povedlo…

Vánočka bez vajec

Evergreenem kuchařky Jiřího Šimka byl recept na vánočku, kterou lze připravit bez jediného vejce! Autor tehdy nabádal české paní a slečny, aby do těsta na oblíbené vánoční pečivo daly kromě 600 g mouky i 300 g vařených brambor, 100 g cukru, 80 g tuku, 40 g droždí a trošku mléka.

Pokud měla „paní domu“ po ruce rozinky nebo citronovou kůru, bylo to považováno za luxus. Nicméně, tato chudá vánočka se pekla v troubě a upečená se potírala slazeným mlékem. Pamětníci dodnes tvrdí, že sice nebyla výborná, ale také ne špatná. Prostě taková válečná.

Místo masa – náhražka

Příděl masa byl za války přísně střežen. Proto se ryze masové pokrmy dělávaly ze zeleninových náhražek. Populární byly třeba karbanátky z kapusty nebo smažené bramborové placky. Výhodu měli všichni, kdo bydleli u lesa.

Jakékoliv jedlé „poklady“ ze zelených hvozdů končily v polévkách, omáčkách, bramborových nebo nudlových pokrmech. Samotné omáčky se připravovaly také mnohem úsporněji. Vařily se jen z jíšky a o masovém vývaru (coby základu) si mohli naši předkové nechat jen zdát! Hotové směsi pak sloužily k ochucení brambor nebo knedlíků.

close info Profimedia zoom_in Za války se karbanátky dělávaly ze zeleniny. Vedla kapusta.

Krém z ničeho

Recept na tento krém se stal šlágrem celé generace. A není divu! Tato mňamka se dělávala opravdu skoro z ničeho. Stačilo ¼ l vody, která se povařila se 4 kostkami cukru, polévkovou lžící hrubé mouky a šťávou z poloviny citronu.

Nádoba s krémem se pak vložila do větší mísy se studenou vodou, kde se opatrně vyšlehala do kyprého krému. Kdo měl možnost, mohl sladkou pochoutku oživit trochou džemu nebo kakaa. Tak co, nechali byste se zlákat na ochutnávku?

