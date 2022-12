Božské vanilkové rohlíčky, které se nelámou: Recept podle babiček nic nepřekoná

Bez vanilkových rohlíčků by to nebyly ty pravé Vánoce. Vůně vanilky se musí linout naším domovem a naše mlsné jazýčky jistě i letos zabrousí do krabice, kde se tento skvost skladuje, dokud na něj nebude ten správný čas. My vám přinášíme recept na vanilkové rohlíčky, které se nelámou.

Když jste dorazily jako malé děti k babičce na Vánoce, jistě se tam linula vůně vanilkových rohlíčků. Jsou totiž klasikou, která zdobí náš slavnostně prostřený sváteční stůl už pěknou řádku let.

Původ vanilkových rohlíčků spadá do rakouské Vídně. Podle pověsti prý začali péct vanilkové rohlíčky pekaři a ženy v domácnosti už roku 1683 na počest porážky osmanských vojáků v bitvě u Vídně. Každý rok prý napekli tolik rohlíčků, kolik Turků u Vídně padlo.

Do těchto vanilkových rohlíčků patří sádlo. Zdroj: Profimedia

Vanilkové rohlíčky jsou tradičním vánočním cukrovím

Na přípravu skvělých vanilkovým rohlíčků se podívejte ve videu:

Pojďme si upéct toto oblíbené cukroví také. K jeho přípravě můžete klidně využít i pomoc dětí, které to nejen bude bavit, ale navíc jim to díky malým hbitým prstíkům půjde pěkně od ruky.

Na jednu dávku, ze které uděláte cca 200 kusů vanilkových rohlíčků, budete potřebovat 750 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, 250 g tuku nebo másla, 250 g sádla, 250 g mletých ořechů, citronová kůra, 1 vanilkový cukr a 1 vejce. Na obalení pak moučkový cukr smíchaný s vanilkovým cukrem.

Těsto rozválejte a tvořte rohlíčky. Zdroj: Profimedia

Vypracované těsto nechte odpočívat v chladu

Ze všech výše vyjmenovaných surovin vypracujte těsto, které nechte dvě hodiny odpočívat v chladu. Pak si na pomoučeném válu vyválejte delší válečky, které nakrájejte na špalíčky a z nich pak tvořte malé rohlíčky.

Ty skládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte ve středně vyhřáté troubě na 180 °C asi osm až deset minut. Po vyndání z trouby obalujte rohlíčky ještě teplé ve směsi moučkového cukru s vanilkovým.

