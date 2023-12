Vanilkové rohlíčky patří mezi klasiku vánočního stolu a je na ně mnoho receptů, které se předávají z generace na generaci. Upečte letošní Vánoce tuto oblíbenou sladkost podle věhlasného cukráře Josefa Maršálka!

Vláčné a voňavé vanilkové rohlíčky! Milují je doslova všichni. Jak je však udělat tak, aby byly naprosto dokonalé a nerozpadaly se? Dejte na osvědčený recept mistra v pečení Josefa Maršálka. Jistě nebudete litovat a doma zajisté sklidíte úspěch a náležité ovace.

Jak připravit prvorepublikové vanilkové rohlíčky od prababičky Josefa Maršálka se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Český rozhlas:

Zdroj: Youtube

Není nad rady zkušeného cukráře

Přestože není příprava vanilkových rohlíčků nijak komplikovaná, není od věci řídit se tipy zkušených, aby byl výsledek co nejlepší. Vyhnete se tak zbytečným přešlapům. Základem jsou vždy kvalitní suroviny, tudíž požívejte nejen kvalitní poctivé máslo, ale i dobrou mouku a vždy pravou vanilku.

Těsto je bez vajec

Do tohoto těsta se nepřidávají vaječné žloutky, patří tak mezi křehká těsta mastnějšího typu, které je nutné rychle zpracovat. Mělo by po celou dobu zůstat studené. Kdybyste tělo dlouho hnětli rukama, máslo by povolilo a rohlíčky by vám mohly během pečení zbytečně popraskat.

close info matunka / Shutterstock.com zoom_in Do tohoto těsta se nepřidávají vaječné žloutky.

Prvorepublikové vanilkové rohlíčky

Prababička Josefa Maršálka sloužila během 20. let minulého století u bohaté měšťanské rodiny v Praze, kde své vanilkové rohlíčky pravidelně pekla. Byl o ně nesmírný zájem nejen tam, ale milovala je i celá její rodina.

Nasypte do mísy 50 g cukru a 10 g vanilkového cukru, přidejte 190 g hladké mouky a 70 g mletých lískových oříšků i se slupkou. Použít můžete také mandle, vlašské ořechy, ale i pistácie v kombinaci s citronovou kůrou. Následně přisypte 1 g mleté skořice a stejné množství soli a veškeré ingredience řádně promíchejte. Pak přidejte 140 g studeného nakrájeného másla a rukama ze směsi všech ingrediencí rychle vypracujte kompaktní těsto.

close info KPixMining / Shutterstock.com zoom_in Z těsta ručně tvarujeme malé rohlíčky.

Tvarujte rohlíčky

Pak z těsta vytvarujte jednotlivé a stejně velké rohlíčky, které rovnoměrně rozložte na plech předem vyložený pečicím papírem.

Preferujte horkovzdušnou troubu

Pokud máte ve výbavě trouby horký vzduch, volte tuto variantu a vanilkové rohlíčky pečte tak 12 až 15 minut při teplotě 160 °C.

Místo cukru třpytky

Po upečení můžete ještě teplé rohlíčky samozřejmě obalit ve směsi moučkového a vanilkového cukru, ale pokud je chcete mít jako guru pečení Josef Maršálek, tak je po vytažení z trouby posprejujte stříbrnými potravinářskými třpytkami.

