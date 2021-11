Jak vyrobit nejlepší těsto na vanilkové rohlíčky.Klasický recept našich babiček

Vanilkové rohlíčky mizí z talíře vždy jako první. Pyšní se totiž křehkým, ale měkkým těstem, zajímavou vůní a sympatickým tvarem. Upečte si nejoblíbenější vánoční cukroví podle tradiční receptury. Jak vyrobit těsto na vanilkové rohlíčky?

Vánoční cukroví patří mezi důležité symboly Vánoc. Podle tradice by mělo být na tento důležitý svátek napečeno 7 druhů. Ale pozor, s přípravou by se nemělo začínat dříve, než na první adventní neděli. Podle různých doporučení by se vanilkové rohlíčky měly péct nejpozději tři týdny před Štědrým dnem. Cukroví tak skvěle nasaje vlhkost a změkne.

Nepodařené vanilkové rohlíčky

Jako každé cukroví, i vanilkové rohlíčky se skládají z minimálního množství ingrediencí. Často se ale stává, že se lámou a místo pěkně vytvarovaného půlměsíčku máte na talíři drobenku. Jak tomu zabránit? Podle cukrářky Pavly Stoklasové je důležitý výběr surovin. „Doporučuji máslo, které sice něco stojí, ale když použijete levnější tuky, je těsto jakoby gumové a mnohem hůř se s ním pracuje." Kvalitní mouku také před pečením prosívá, aby byla nadýchaná. „S těstem se pak lépe pracuje, dobře se uvnitř propeče a nehrozí, že by sedlo,“ vysvětluje. Dále byste si měli dát pozor na ořechy. „Měly by být opravdu dobře usušené, ideálně skladované doma v textilním sáčku. Určitě nedoporučuji je skladovat namleté v mrazáku. Při pečení jsou pak žmolkovaté,“ dodává cukrářka.

Kvalitní suroviny jsou pro tradiční vanilkové rohlíčky jako od babičky základ. Zdroj: KPixMining / Shutterstock.com

Kdy obalovat v cukru

Další otázka, která trápí mnoho hospodyněk, je, kdy rohlíčky obalovat? „Já obaluji téměř hned po vytažení z trouby. Když jsou horké, směs na ně lépe přilne. Rohlíčky pak rovnou ukládám do papírové krabice. Čím víckrát se totiž přeskládávají, tím spíš z nich cukr opadává a deformují se," radí Pavla Stoklasová. Aby byly rohlíčky křehké, měly by být dostatečně odležené. Uložte je nejlépe do sklepa nebo spižírny. Chlad a mírné vlhko jim svědčí. Pokud před Štědrým dnem zjistíte, že jsou i přesto nadměrně lámavé, volně je přikryjte sáčkem a vložte na den do mrazáku. Poté je uložte do hermeticky uzavřené nádoby a tu nechte na stole v kuchyni.

Jak udělat stejně velké kousky

Vánoční cukroví vypadá nejlépe, když si je podobné „jako vejce vejci". Stejná velikost rohlíčků také zabezpečí, že všechny kusy budou dostatečně upečeny. Těsto tedy před tvarováním netrhejte, ale vytvořte z něj váleček a nakrájejte ho na stejně široké plátky. Poté jednotlivé kusy těsta zpracujte do tvaru podkovy.

Těsto na vanilkové rohlíčky

Na dokonalé těsto budete potřebovat 300 g hladké mouky, 40 g moučkového cukru, 100 g mletých vlašských ořechů, 200 g másla, 2 žloutky, 2 sáčky vanilkového cukru, trochu citronové kůry a moučkový cukr na obalení. Prosátou mouku, cukr, ořechy, nakrájené máslo, žloutky a citronovou kůru dejte dohromady a vypracujte kompaktní těsto. Chvilku vám to bude trvat. Nejdříve má podobu drobenky. Jakmile se ale postupně máslo rozpouští, těsto bude ucelenější a hladší. Poté ho uložte na talíř, zabalte do potravinové fólie a dejte přes noc do lednice.

Na druhý den si předehřejte troubu na 180 °C. Z těsta odkrojte kousek a zbytek vraťte do lednice, aby se zbytečně neohřívalo. Nyní je třeba pracovat rychle. Tuková těsta se totiž rychle roztápí a to pak může způsobit, že byste stále přidávali mouku a rohlíčky by se po upečení drobily. Lehce posypejte vál moukou a vyválejte dlaněmi váleček o průměru asi 5 cm. Plech si vyložte pečícím papírem. Nožem si ukrojte centimetrový kousek těsta a vytvarujte rohlíček. Postupujte tak dlouho, dokud nebudete mít plech plný. Pečte asi 10-15 minut. Rohlíčky by měly jen lehce zespoda zezlátnout. Vyndejte je z trouby, nechejte je cca 2 minuty odpočinout a pak cukroví obalte v moučkovém cukru.

