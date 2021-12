Jak udělat vanilkové rohlíčky, aby byly křehké, ale zároveň se nelámaly?

Kdybyste měli vybrat nejoblíbenější české vánoční cukroví, jistě by většina z vás jmenovala vanilkové rohlíčky. Toto lahodné, křehké a voňavé cukroví ke svátečnímu mlsání neodmyslitelně patří. Jak si připravit ty nejdokonalejší vanilkové rohlíčky?

Co by to bylo za Vánoce bez vanilkových rohlíčků. Milují je děti i dospělí a neexistuje krásnější vůně než z tohoto cukroví. Pojďte se tedy podívat na ty nejdůležitější fígle, díky kterým budou vaše rohlíčky ty nejlepší široko daleko.

Základem je vanilkový cukr, zapomeňte na vanilínový a sáhněte po pravé vanilce. Připravte si moučkový cukr s vanilkou tak, že do sklenice s cukrem zapíchnete lusk zbavený semínek. Sklenici zavřete a otevřete za týden. Uvidíte, jak bude krásně provoněný.

Důležité je také použít máslo a ne margarín. Možná byste ušetřili, ale na chuti to bude rozhodně znát. Do cukroví prostě patří máslo. U vanilkových rohlíčků je také skvělé vyzkoušet kombinaci másla a nesoleného sádla. Budou díky tomu ještě křehčí.

Dříve se vanilkové rohlíčky připravovaly z mandlí

Dříve se do vanilkových rohlíčků přidávaly mandle, ale vzhledem k nedostupnosti a vysoké ceně se postupem času vyměnily za vlašské ořechy. Je tedy na vás, jaké zvolíte. S mandlemi jsou rohlíčky jemnější a s vlašskými ořechy zase voňavější.

Správně upečené vanilkové rohlíčky by měly být na povrchu lehce narůžovělé a ze spodu krásně zlaté. Zdroj: Shutterstock.com / A_Lein

Těsto zadělávejte rychle, aby co nejméně povolilo, měkké by se vám totiž drolilo. Hotové těsto by mělo být tvárné a držet pohromadě. Pokud se rozpadá, přidejte žloutek nebo lžíci rumu.

Správně upečené rohlíčky by měly být narůžovělé

Správně upečené rohlíčky by měly být na povrchu lehce narůžovělé a ze spodu krásně zlaté. Že jsou akorát, poznáte podle toho, že když jeden vezmete do ruky, tak drží a nerozpadne se. Ideální je rohlíčky péct na 150 °C asi 15 minut, pak teplotu stáhnout na minimum a nechat ještě chvíli dojít.

Poté, co rohlíčky vyndáte z trouby, nechte je pár minut zchladnout a rovnou je obalujte ve vanilkovém cukru a až úplně vychladnou, obalte je ještě jednou. Pak dejte vanilkové rohlíčky do krabice a tu uložte do chladu.

Vanilkové rohlíčky pečeme ve středně vyhřáté troubě. Zdroj: KPixMining / Shutterstock.com

Dokonalé babiččiny vanilkové rohlíčky

Suroviny:

Těsto:

200 g máslo

2 ks žloutek

80 g cukr moučka

280 g hladká mouka

80 g vlašské ořechy na obalení

cukr moučka s vanilkou

Postup:

Máslo necháme změknout. Ořechy umeleme. Do mísy nebo na vál si prosejeme mouku a cukr. Smícháme ji s ořechy a žloutky. Po částech do těsta zapracujeme máslo a vše rychle zpracujeme. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme aspoň půl hodiny uležet v lednici. Z uleženého těsta tvarujeme malé rohlíčky, které skládáme na plechy vyložené pečícím papírem. Pečeme při 180 °C dorůžova. Horké upečené rohlíčky obalujeme v cukru ovoněném vanilkovým luskem a ukládáme do krabice. Necháme je den v teple uležet a pak je můžeme skladovat. Klidně je můžeme dát do mrazáku. Vanilkové rohlíčky tak rychleji zkřehnou.

Na to, jak připravi vanilkové rohlíčky, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.vareni.cz, www.prozeny.cz, www.kucharkaprodceru.cz