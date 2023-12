Upéct vláčnou a nadýchanou vánočku není jen tak. Tady je pár osvědčených vychytávek, které vám v tom pomohou…

Kdysi se jí říkávalo calta, húska, pletenice, wánočka nebo dokonce štědrovka. Bez této kynuté dobroty by nebyl Štědrý den kompletní. Přesto i dnes, kdy existuje spousta druhů vánoček (včetně těch „odlehčených“ z tvarohového těsta), je moučník obávanou prověrkou každé paní domu a hospodyňky. Jednou se stane, že se pečivo připálí, jindy se zase pletence „rozpadnou“, nebo se vánočka natolik na plechu rozvalí, že ztratí svůj tvar. Dobrá zpráva, že před všemi těmito nehodami se můžete včas chránit. Stačí vědět, jak se vyvarovat chyb, které se při pečení a přípavě vánočky nejčastěji objevují.

Nevíte, jak uplést vánočku ze šesti pramenů? Podle videa autora Fikhtepes se to naučíte raz dva… Více na kanále YouTube.com.

Aby vánočka nebyla suchá...

Někdy se stane, že je vánočka sice hezky nadýchaná, ale pak do ní říznete, ochutnáte a máte pocit, že jíte papír. Zkrátka, suchá vánočka je problém. Co dělat, aby se vám něco takového nestalo? Podle cukrářky Pavlíny Bersziové je dobré do vánočkového těsta dát místo celých vajec jen žloutky. Na kilogram těsta by jich mělo připadnout až deset. Za odměnu získáte vláčnou, měkkou a krásně zabarvenou vánočku.

Jednu velkou nebo dvě malé?

Určitě se vám stalo, že jste přichystali těsto na vánočku a teď váháte, jestli z něj udělat jednoho „pleteného obra“ nebo raději dvě menší (i když trochu miniaturní) vánočky? Je to dilema, ale čistě prakticky je lepší raději udělat dvě menší verze. Důvod je prostý – drobnější pečivo se vždycky daleko lépe propeče, takže ho nebudete muset až tak moc hlídat. Navíc je i o poznání skladnější!

Co s nedopečeným „Afričanem“?

Vánočka vám může při pečení způsobit spoustu nervů navíc. Často se stává, že povrch pečiva zhnědne a vy už máte pocit, že je „hotovo“. Ale kdepak! Jakmile do vánočky píchnete špejlí, abyste otestovali, jak vypadá uvnitř, překvapí vás, že je vlastně pořád ještě syrová… Co teď? Rada našich babiček zní: „Nepanikařte! Přikryjte povrch vánočky alobalem, který ji ochrání před spálením. A pak prostě pletenec pečte dál, dokud se uvnitř nepropeče.

Když se pletení nedaří...

Tradičně se vánočka plete z devíti pramenů. Takový „macek“ sice vypadá hezky, ale pokud s přípravou vánočky nemáte tolik zkušeností, je lepší ji uplést jen z šesti pramenů. S pletením začněte rovnou na pekáči vystlaném pečicím papírem, případně vymazaným tukem. Díky tomu vánočku nebudete muset někam přenášet a riskovat, že se vám po cestě rozpadne. Aby jednotlivá „patra“ držela tvar, můžete je zafixovat na několika místech špejlemi.

Aby se vánočka „nerozjela“

Vánočka je z kynutého těsta, proto počítejte s tím, že se její objem při pečení ještě znásobí. Aby vám v troubě udržela tvar, potřete její povrch rozšlehaným vejcem, které její kontury zpevní. Vajíčková glazura zároveň dodá vánočce krásný lesk! A ještě jedna maličkost: během pečení „vánočního pletence“ zbytečně neotvírejte troubu. Jedině s výjimkou kontroly, jestli je pečivo už hotové. Vánočku pak nechte při pokojové teplotě vychladnout. Krájejte ji až poté, jinak by se vám mohla srazit.

