Největší chyby při pečení vánočního cukroví. Dopouštíme se jich skoro všichni

Nemusíte být zrovna ostřílení cukráři, abyste upekli dokonalé vánoční cukroví, které o svátcích ohromí nejen vaše přátele a rodinu, ale třeba i sousedy a kolegy v práci. Klíčem k úspěchu je pečlivá příprava a správné postupy. Proto je fajn, vyvarovat se nechtěných nedorazů a nedělat zbytečné chyby.

Nepřesná dávka mouky

Jednou z nejčastějších chyb při pečení vánočního cukroví je nepřesné množství mouky. Jestliže ji odměřujete odměrkou přímo ze sáčku, může se snadno stát, že do určené dávky dáte až o 30 % procent mouky navíc. Díky tomu bude vaše cukroví ve výsledku suché a tuhé. Určitě si náležité množství mouky zvažte na digitální váze, která je přesná na gramy.

Jednou z nejčastějších chyb při pečení vánočního cukroví je nepřesné množství mouky. Zdroj: profimedia.cz

Správný druh mouky

Došla vám doma mouka, která je učena do receptu na cukroví a říkáte si, že například hladkou mouku nahradíte polohrubou? Nedělejte to! Raději odložte pečení, než si koupíte ten druh mouky, který je na to či ono cukroví opravdu určen. Ve výsledku by totiž cukroví mohlo být buď příliš tvrdé, nebo naopak moc křehké a drobivé. Nejen, že by se vám s ním později špatně pracovalo, ale i chuťově by nebylo nic moc.

Na správné volbě másla záleží

Možná nepatříte mezi ty, kterým se to stává, ale jednou z běžných chyb je použití nesprávného másla. Do vánočního cukroví nenahrazujte klasické máslo nikdy tím slaným, podstatně by to ovlivnilo chuť, a to dost zásadním způsobem. Pokud tedy recept, který jste si zvolili neuvádí jiné než nesolené máslo, použijte vždy to, které je k danému cukroví či pečivu určené.

U těst, které je potřeba rozválet na vále, buďte opatrní a nepřehánějte to s množstvím mouky na posypání válu. Zdroj: profimedia.cz

Nikdy máslo a vejce přímo z lednice

Jestliže chcete, aby vaše těsto bylo vláčné a nadýchané vyndejte obě ingredience minimálně jednu hodinu před použitím z lednice. Máslo by mělo být tak měkké, abyste do něj prstem udělali prohlubeň, ale nemělo by téct. V případě, že je máslo naopak moc měkké, budete mít stejný problém a těsto nebude dostatečně nadýchané.

Studená vejce by zase zabránila správnému provzdušnění těsta, což by se odrazilo na pečeném cukroví. Jestliže jste v situaci, že jste vajíčka prostě nevyndali, vložte je na několik minut do misky s teplou vodou, ale ne horkou.

Máslo s cukrem utřete pečlivě

Možná se někteří budou divit, ale taková banalita, jako utření másla s cukrem, která je základem v mnoha receptech na cukroví, je pro některé začátečníky možná velkým oříškem. Jak tedy utřít máslo s cukrem správně? Jednoduše! Máslo pokojové teploty nakrájejte nebo nastrouhejte na hrubém struhadle do misky a přidejte množství cukru, které je uvedené. Pak si vezměte vidličku, kterou cukr postupně "zamačkávejte" a zamíchávejte do másla. Pokud se vám nechce používat vidličku a připravujete více dávek těsta najednou, stačí vzít mixér a máslo s cukrem vyšlehejte po dobu 5 minut do "pěny". A je to! Ve výsledku by vám měl vzniknout jemný krém.

Mouky na pomoučnění válu tak akorát

U těst, které je potřeba rozválet na vále, buďte opatrní a nepřehánějte to s množstvím mouky na posypání válu. Sice se vám těsto nebude lepit, ale s každým přidáním dalšího kousku těsta ke zbytkům po vykrajování a dalším pomoučněním, bude těsto tužší a mouky v něm bude více, něž je potřeba. Upečené cukroví by bylo nakonec velmi tuhé, a ne moc vláčné. Takže s moukou opatrně. Jestli se chcete této chybě vyhnout můžete použít silikonový vál.

Kdybyste troubu nepředehřáli, hrozilo by, že se vám zbytečně rozteče a jednotlivé kousky ztratí tvar. Zdroj: profimedia.cz

Trouba není předehřátá

Na tuto důležitou drobnost, myslete vždy předem. Stává se, že je člověk pohlcen přípravou, vážením, tvořením těsta a samotnou tvorbou cukroví, že prostě zapomene. Cukroví je většinou z malého a často tenkého kousku těsta, které je upečené za pár minut. Kdybyste troubu nepředehřáli, hrozilo by, že se vám zbytečně rozteče a jednotlivé kousky ztratí tvar.

Zdroje:

www.tasteofhome.com, www.myrecipes.com, www.allrecipes.com