Mirku van Gils Slavíkovou dnes zná pravděpodobně každý, kdo se zajímá o pečení a hlavně o cukrařinu. Je to jedna z největších světových odbornic na sladkosti všeho druhu, a tak by se nám jistě mohly hodit některé rady, jež se hodí právě o Vánocích. Podívejme se třeba na klasickou vánočku.

Vánoce bez vánočky? To by určitě nešlo. Někdo si přípravu svátků zjednoduší a tuto tradiční součást slavnostního stolu pořídí v obchodě, většinou se ale nenecháme připravit o vůni, která se line z trouby celým bytem při jejím pečení. Pravděpodobně máte rodinný recept (tedy jistě ten nejlepší na celém světě), ale i ten je třeba možné ještě trochu vylepšit. Co na to říká Mirka van Gils Slavíková?

Na svém youtubovém kanálu vás Mirka van Gils Slavíková naučí i některé druhy vánočního cukroví:

Zdroj: Youtube

Jednoduché, ale geniální

Porotkyně soutěže Peče celá země má na pečení vánočky několik zdánlivě drobných zlepšováků, které ale ve výsledku vedou k dokonalosti. Některé nám dokonce zjednoduší život – například jako trik s droždím. V jeho případě bychom si asi většinou řekli, že to čerstvé musí být logicky lepší než sušené. Mirka van Gils Slavíková ale naopak vyhledává droždí v sáčku, které má podle jejích vlastních slov i tu výhodu, že se nekazí a můžeme jej mít doma stále. Důležité ale je, aby se droždí, mléko i máslo společně ohřálo až k sedmdesáti stupňům. Vánočka pak dokonale vykyne.

Jde to i bez kvásku

Pokud budeme chtít přece jen použít čerstvé droždí, není to problém. Dokonce podle věhlasné cukrářky ani není potřeba nechat klasicky kynout kvásek, stačí vysypat mouku do mísy a do důlku, který v ní vytvoříme, nadrobit droždí, přidat mléko a počkat. Jak je vidět i v tomto případě, dobré věci nemusí být vůbec složité.

Pozor na vajíčka

Další vylepšení se týká vajíček. Podle vysvětlení odbornice je vhodnější do těsta přidávat jen žloutky, protože bílky těsto vysušují. To jistě nebude problém a ještě nám zbydou bílky třeba na kokosky. Další dobrou radou je nutnost přidávání žloutků do těsta co nejdříve, aby měly možnost promíchat se do celého jeho objemu. Pokud bychom je totiž přidaly až ke konci, “našly” by si zbývající hůře promíchanou mouku, na tu by se navázaly a ve vánočce bychom pak našly žluté proužky. To určitě nechceme.

close info Shutterstock zoom_in Sádlo vánočkové těsto příjemně zvláční.

Sůl až nakonec

Do těsta patří také trocha soli, ale tu Mirka van Gils Slavíková radí přidávat naopak až nakonec, tedy těsně před dohnětením těsta. Jde o to, že se kvasnice se solí příliš nepřátelí a čím déle mohou působit bez jejího přídavku, tím bude vánočka ještě lepší než jindy.

Rozinky nejsou povinné

Rádi byste si dali vánočku, ale vadí vám v ní rozinky? Můžete zkusit variantu s brusinkami nebo i s kandovaným ovocem. V obou případech je možné tyto ingredience ještě pro zvýraznění chuti a ozvláštnění výsledku namočit v likéru. K dokonalosti pak nemůže chybět už vůbec nic.

Špejle a vajíčko

A jak na to, aby se vánočka v troubě nerozpadla a po upečení zůstala co nejdéle “jako nová”? Spletené prameny pro jistotu ještě propojíme špejlemi, které vyndáme až po upečení. Navíc je důležité pamatovat na to, že vánočku před vložením do trouby musíme pomazat vajíčkem – ale opravdu až na poslední chvíli, protože jakmile má vejce čas na jejím povrchu zaschnout, nikdy nedocílíme tak lesklého vzhledu, jaký si jistě představujeme.

Jak uchovat čerstvost?

Po upečení a vychladnutí pak cukrářka radí zabalit hotovou vánočku nejprve do alobalu a pak ji teprve vložit do sáčku. Pravdou ale je, že pokud se budeme držet jejích rad, jen těžko vydrží vánočka tak dlouho, abychom se museli obávat o její čerstvost.

