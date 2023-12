Vánoce jsou za dveřmi a stále nemáte cukroví? Nezoufejte, zde je recept na bleskurychlé vánoční cukroví. Stačí pouze tři ingredience a chutná famózně. Návštěva se bude jen olizovat, podívejte.

Na dveře klepe návštěva, ale vy je nemáte čím pohostit? Během adventu se jako zákusky nejčastěji podává vánoční cukroví. Tento jednoduchý recept máte hotový, než si návštěva sundá boty a posadí se ke stolu. Je velice rychlý, chutná naprosto skvěle a nikdo nepozná, že příprava vám zabrala ani ne 20 minut.

Video, jak udělat cukroví ze tří ingrediencí, najdete na Youtube kanále Rychlé jednoduché a chutné:

Cukroví rychlostí blesku

Toto výtečné vánoční cukroví je ideální, když během vánočního shonu nic nestíháte. Jako první budete potřebovat přibližně 300 gramů datlí. Dejte je do misky. Ujistěte se, že jste datle koupili již bez pecek nebo jste je pecek vlastnoručně zbavili. Datle zalijte horkou vodou a nechte je 10 minut odpočívat ve vodě. Mezitím, co vám datle budou plavat, si vezměte 200 gramů arašídů a dejte je do mixéru. Rozmixujte je na jemno. Poté do mixéru přidejte i datle a pokračujte v mixování, než se vám datle a arašídy smísí v těsto.

close info Profimedia zoom_in Výtečný pokrm z datlí, arašídů a semínek vám zabere jen 15 minut na přípravu.

Máte skoro hotovo

Jakmile budete mít těsto hotové, vložte jej do mísy a začněte s jeho tvarováním. Pomocí rukou těsto srolujte tak, aby z něj vznikl tvar ruličky. Poté jej obalte v sezamových semínkách. Až budete mít těsto hezky obalené, položte jej na pečicí papír. Nyní přijde na řadu poslední ingredience, kterou je bílá čokoláda, či čokoláda vaší preference. Vložte ji do malého hrnce, zapněte sporák a rozpusťte ji. Poté ji přelijte do zdobicího sáčku a na konci v něm udělejte malý otvor. Do ruliček, které jste si udělali z těsta, udělejte pomocí vařečky nebo klidně vašich prstů jamku, kterou pak naplníte vaší rozpuštěnou čokoládou. Nyní dejte vaše nepečené cukroví na 5 minut chladit. Poté již stačí jen nakrájet a pro efekt vložit do malých papírových košíčků, které se dají zakoupit za pár korun v supermarketu. A máte hotovo, dobrou chuť.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.lidovky.cz