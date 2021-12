S Voňavé vánoční palačinky se skořicí, vanilkou a muškátovým oříškem.

Palačinky patří mezi neoblíbenější jídla dětí i dospělých. Placky, které se skládají jen z pár ingrediencí, lze obměňovat mnoha způsoby. Můžete si je dát naslano, zapéct je nebo je naplnit ovocem, tvarohem či marmeládou. Připravte si v době adventu vánoční palačinky s voňavým kořením.

Palačinky sice původně pocházejí z Francie, v české gastronomii mají ale neodmyslitelné místo. Konzumují se na snídani, na oběd a jako vydatný moučník je nabízí většina restaurací. Vyrábějí se totiž z ingrediencí, které má většina z nás stále doma v lednici nebo spižírně, a jejich příprava nezabere moc času.

Palačinky milují především děti. Zdroj: Phovoir/Shutterstock.com

Dokonalé palačinky

Dokonalé palačinky se připravují z těsta, které není ani moc husté, ani moc řídké. Pečou se na pánvi, jež je akorát vyhřátá, a placky nejsou příliš tlusté nebo tenké. Tyto podmínky lze snadno splnit. Především je důležité, aby mouka nabobtnala. Ta má za úkol držet všechny ostatní suroviny pohromadě. Proto nechte těsto alespoň na půl hodiny odpočinout v lednici. Nemáte-li večer dostatek času, zadělejte na palačinky již ráno. Dlouhé odležení těstu neuškodí.

Prokletí první palačinky

Každý, kdo připravuje palačinky, to asi zažil. Těsto je zamíchané, pánev zalitá tukem a přesto se první palačinka přichytí, začne se připalovat a trhat. Abyste tomu zabránili, zkuste změnit strategii. Pánev nejdřív rozehřejte nad plným plamenem, poté ho ztlumte a mašlovačkou její povrch potřete máslem nebo olejem. Poté nalijte těsto. Jakmile se budou jeho okraje kroutit směrem ven nebo zlátnout, je pravý čas palačinku otočit. Dalším doporučením je nepřidávat do těsta cukr. Ten totiž díky teplu karamelizuje a palačinka má tak větší tendenci se přichytávat a připalovat.

Vánoční palačinky

Na 6 palačinek budete potřebovat 220 ml plnotučného mléka, 80 g hladké mouky, 1 vejce, špetku soli, 30 g másla, 1/2 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku, 1 lžičku mleté skořice a 1 lžičku vanilkového extraktu. Mouku prosijte do mísy a smíchejte ji se solí. Přidejte muškátový oříšek, skořici a vanilkový extrakt. V mléku rozkvedlejte vejce. Tekutinu přilijte k mouce a metličkou vymíchejte hladké těsto bez hrudek. Mísu přikryjte pokličkou nebo potravinovou fólii a vložte ji na půl hodiny do ledničky. Pánev rozehřejte, poté plamen ztlumte na dvě třetiny maxima a vymažte máslem. Těsto důkladně promíchejte a jednu malou naběračku vlijte na pánev. Aby se tekutina rozlila, naklánějte nádobím do všech stran. Jakmile se budou okraje palačinky kroutit, podeberte ji a obraťte. Až se na placce objeví zlaté puchýřky, je hotová. Upečené kousky rovnejte na talíř a udržujte v teple. Vánoční palačinky jsou lahodné bez jakékoli náplně. Chutnají však také polité jogurtem, tvarohem, rozpuštěnou čokoládou nebo jablkovým pyré.

Zdroj: www.palacinky.org, www.kucharkaprodceru.cz