Patříte mezi ctitele slaných a kvalitních chutí? Tak to by u vás na Vánoce neměla scházet vánoční paštika. A samozřejmě nejlepší je vždy ta domácí!

Není nad domácí paštiku, kterou si připravíte vlastnoručně sami a budete vědět, které suroviny přesně obsahuje. Docílíte tak nejen lepší kvality než u paštik kupovaných, ale především naprosto dokonalé chuti, která bude vyhovovat vašemu mlsnému jazýčku. A pokud snad nepatříte mezi vyznavače vnitřností, můžete je velice snadno nahradit klasickým masem. Využijte recept, který vám nezabere téměř žádný čas a budete moci paštiku v kuchyni vykouzlit doslova za pár minut.

Na přípravu domácí paštiky, která je hotová za 10 minut, se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Menu od Koho:

Zdroj: Youtube

Vánoční domácí játrová paštika

Nejprve rozpusťte na pánvi 50 g másla, posléze přidejte 600 g odblaněných a očištěných kuřecích jater a orestujte je tak, aby zůstala uvnitř růžová a neztvrdla. Dvě třetiny opečených jater společně s výpekem přendejte do nádoby, ve které budete později paštiku mixovat. Zbylé množství nakrájejte na menší kousky.

close info Shutterstock.com / Mariontxa zoom_in Pokud neholdujete vnitřnostem, nahraďte je kvalitním masem.

V tuto chvíli si na pánvi rozehřejte 25 g másla, přidejte 150 g šalotky nakrájené na půlkolečka a nechte ji zesklovatět. Lehce opepřete, dodejte ½ polévkové lžíce lístků tymiánu nakrájených najemno, stejně tak stejné množství posekané sladkolisté petrželky, a ještě další minutu opékejte. Následně zalijte 25 ml bílého vinného octa, nechte jej zcela vyvařit a pak přilijte 100 ml bílého portského nebo jiného dezertního vína a nechte projít chvíli varem.

V další nádobě si rozpusťte 175 g másla a vlijte jej do nádoby s játry a výpekem, také přidejte osmaženou šalotku s kořením a 2 sardelkové utřené řezy bez kosti. Veškeré ingredience rozmixujte do hladka. Do směsi přisypte předem pokrájené kousky jater, opět ½ polévkové lžíce lístků čerstvého tymiánu a petrželky a dochuťte dle potřeby solí a pepřem. Veškeré ingredience řádně promíchejte.

close info Shutterstock.com zoom_in Paštiku lze připravit i ze zvěřiny.

Jak servírovat

Jemnou paštiku rozdělte do mističek a každou porci zalijte trochou rozpuštěného sádla. Podávejte nejlépe s čerstvým chlebem nebo bagetou. Výborným doplňkem jsou samozřejmě brusinky.

Nahraďte játra masem

V případě, že vám játra nechutnají, můžete si stejným způsobem připravit paštiku nejen z vepřového, drůbežího nebo králičího masa, ale i ze zvěřiny.

Zdroje: www.ferty.cz, www.stream.cz, www.apetitonline.cz