Vánoční řezy: Fantastické cukroví hotové bleskem, klidně i na poslední chvíli

Pokud stále oddalujete pečení cukroví a říkáte si, že je ještě čas, může se nakonec stát, že se budete den před Štědrým dnem snažit najít recepty na cukroví, které se dá připravit i na tu úplně nejposlednější chvíli. A v případě, že víte, že se do obdobné situace určitě dostanete, vyplatí se mít v rukávu recept na vánoční řezy.

Zdroje: YouTube.com, fresh.iprima.cz, apetitonline.cz

Přestože někteří už na začátku listopadu začali přemýšlet nad tím, jaké druhy cukroví letos upečou, a na konci měsíce už dali do trouby první várku, jiní spoléhají na to, že je ještě času dost a vše se stihne. Jenže se pak často stává, že si 23. prosince vzpomenete, že jste neupekli prakticky nic, a narychlo chcete splácat ty nejjednodušší druhy cukroví. Jedním takovým jsou i vánoční řezy, které jsou hotové hned, můžete je připravit klidně i během Štědrého dne a chutnají skvěle.

Cukroví na poslední chvíli

Pečení cukroví zkrátka není pro každého, a tak není divu, že si mnozí tuto činnost nechávají až na poslední týden před Vánoci a soustředí se jen na několik málo druhů. Hlavně pak těch nepečených.

Nepečené cukroví je spása pro opozdilce. Připravujte se totiž až těsně před Vánocemi. Zdroj: Shutterstock

A rozhodně je z čeho vybírat. Jistě, na poslední chvíli si sice nepochutnáte například na pracnách, vanilkových rohlíčkách anebo perníčkách, neboť ty se připravují už na začátku prosince, aby do Vánoc krásně změkly, ale učarují vás taková vosí hnízda, rumové kuličky, rychlé medovníčky a v neposlední řadě také vánoční řezy.

Vánoční řezy

Vánoční řezy vás zachrání na tu nejposlednější chvíli, chutnají skvěle a je s nimi opravdu minimum práce:

Do mísy dejte 140 gramů másla a také 140 gramů moučkového cukru. Přidejte 4 žloutky a všechno společně utřete do pěny. Pak do mísy přijde ještě 150 gramů polohrubé mouky. Dobře promíchejte, aby vzniklo tužší těsto. A nakonec do těsta opatrně vmíchejte ušlehaný sníh ze 4 bílků. Těsto rozetřete na pečícím papírem vyložený plech a dejte péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů na 15 minut.

Ořechová náplň

Po upečení nechte korpus krátce zchladnout, vyndejte jej s plechu a připravte si ořechovou náplň. Do mísy dejte 300 gramů nadrcených piškotů, 100 gramů mletých ořechů, 250 gramů změklého másla, 3 lžíce rumu, 3 lžíce mléka a 1 vanilkový cukr. Dostatečně promíchejte a vznikne náplň. Náplň je opravdu pevná, a tak ji na upečený korpus rozetřete jen stěží. Je proto lepší ji na korpus jednoduše s pomocí prstů rovnoměrně natlačit. Na závěr náplň polijte čokoládovou polevou a úhledně rozetřete. Na ještě tekutou polevu můžete nasypat pro efekt malou hrst nasekaných ořechů anebo například různé druhy zdobení s vánočními motivy. Vánoční řezy dejte do chladničky alespoň na 30 minut a můžete servírovat k pohádkám.