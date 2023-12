Máte chuť na vánoční štolu? Cože? Nikdy jste ji ještě neochutnali? Pak neleňte a zjistěte, co všechno vám doma na její přípravu chybí. K Vánocům toto sladké pečivo patří, třeba vás zaujme stejně jako mistra Gotta. Recept Helenky Vondráčkové měl prý nejraději.

Vyzkoušejte i slaďoučkou štolu

Vánoce, stejně jako většina svátků, jsou o jídle. Napřed si ho odpíráme, abychom si jej mohli do sytosti vychutnat a nejen my, ale celá rodina, která se kolem stolu na svátky sejde. Vánoční tabule je plná chutí a vůní stejně jako štola. Je to sice pečivo velmi sladké a chutě na vepřové koleno neuspokojí, ale patří k těm dobrotám, které si jindy během roku nedopřáváme. Patří jen k Vánocům!

Než se vrhnete na hledání receptu po babičce, podívejte se na tento docela krátký příspěvek z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem, kde vám autor ukáže přípravu jemné a voňavé štoly krok za krokem.

Zdroj: Youtube

Olbřímí drážďanská štola

Stejně jako vánočka i štola má svoji dlouhou historii. Je tradiční v německy mluvících zemích, ale podobné recepty najdeme i v sousedských zemích. Je plná sušeného ovoce a ořechů a je také typicky zasněžená řádnou vrstvou moučkového cukru.

Aby byla opravdu chutná, nechává se několik dnů až týdnů zaležet. Původní recepty nesměly obsahovat máslo či mléko, dnes najdete recepty i na štolu tvarohovou. Někdo má zase rád mák.

Jednou z nejstarších tradic s ní spojených je darování olbřímí štoly saskému králi během svátků. Tento zvyk patří k nejstarším vánočním trhům Německa, které se provozovaly už od konce 15.století v Drážďanech. Pekaři každoročně na trhy dodávali štolu o délce půl druhého metru a váze okolo 18 kilogramů.

Štola podle Vondráčkové

Zatímco s pečením vánočky můžete vydržet až do svátků, štolu si klidně připravte už nyní a nechte ji do Vánoc odpočinout. Vyzkoušet můžete například recept od Heleny Vondráčkové. Prý to byl oblíbený moučník Karla Gotta, a to už stojí za zkoušku.

Na přípravu této vánoční štoly budete potřebovat 80 g kvasnic rozmíchaných v trošce vlažného mléka. Až se kvásek pěkně zvedne, přidejte do misky 1 kilo hladké mouky, 2 vejce, 400 g změklého másla, 150 g cukru a špetku soli. Zběžně promíchejte a přidejte ještě 60 spařených a oloupaných, následně pomletých hořkých mandlí, 380 g sultánek, 125 g kandovaného ovoce, 6 sáčků vanilkového cukru a nastrouhanou citronovou kůru z jednoho citronu.

Těsto pečlivě propracujte rukama, nesmí být příliš měkké, ale pokud by se drolilo, pomozte si lžící mléka. Vypracovaný bochánek nechte půl hodiny až hodinu kynout.

Štola může být pletená podobně jako vánočka, ale je to těsto hutné, které nebude lehké jako vánočka. Typicky jej stačí rozválet do obdélníku a dlouhé strany přeložit do jeho prostředka. Takto vzniklou štólu přemístěte na vymazaný a moukou posypaný plech, klidně nechte ještě odpočinout, než se trouba pořádně prohřeje a pak pečte při 180 °C zhruba 45 minut.

Nezapomeňte, že štolu je potřeba řádně zasypat moučkovým cukrem a nechat odpočívat až do Vánoc.

