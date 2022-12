Vánoční štola podle Romana Pauluse se povede každému. Postup krok za krokem

Vánoční štola má v českých zemích velkou tradici a každoročně během svátků nechybí na stole v mnoha domácnostech. Receptů, jak ji připravit, lze dohledat celou řadu. Postup od Romana Pauluse ale mnohé z nich jednoznačně překonává.

Zdroje: YouTube.com, recepty.cz, ceskatelevize.cz

Kromě vánočky a mazance se na Vánoce často připravuje také vánoční štola. Ta se vánočce i mazanci v mnoha ohledech podobá, oproti nim má ale obrovskou výhodu. Těsto na ni se totiž nemusí nechat kynout, a tak se do její přípravy mohou pustit i ti, kteří mají z kynutého těsta obavy. A výsledek bude ohromující.

Symbol Vánoc

Vánoční štola pochází z Německa, kde je také vůbec nejpopulárnější. Známá je pak hlavně štola drážďanská. Každoročně se připravuje klidně i několik týdnů před Vánocemi, aby krásně provlhla a byla odleželá. Skvěle ovšem chutná i zcela čerstvá. Stejně jako vánočka anebo mazanec.

Vánoční štola má původ v Německu. Už léta se ale peče i v Čechách. Zdroj: Shutterstock

Z Německa se štola rychle dostala i do okolních zemí a dnes si bez ní nedokáže Vánoce představit většina českých domácností. Receptů na její přípravu existuje bezpočet. Liší se v použitých surovinách, postupu, ale i náročnosti. Štola upečená podle šéfkuchaře Romana Pauluse je ovšem nesmírně jednoduchá a zároveň neuvěřitelně chutná.

Vánoční štola s tvarohem podle Romana Pauluse

Začněte tím, že si do velké mísy nasypete 370 gramů hladké mouky. Přidejte 270 gramů do rumu předem namočených rozinek, kůru z 1 citronu a z 1 pomeranče, 1 sáček prášku do pečiva, 90 gramů drcených mandlí, 2 celá vejce, 250 gramů plnotučného tvarohu, 2 lžičky perníkového koření, 200 gramů kandované citrusové kůry, semínka z 1 vanilkového lusku, 100 gramů změklého másla a špetku soli. Všechno dohromady spojte v pevné těsto. Pokud máte doma kuchyňského robota, práci si značně usnadníte.

Vypracované těsto si položte na pomoučený vál a rozdělte jej na 3 stejné díly. Z každého z nich si pak udělejte delší váleček.

Marcipán štole dodá netradiční, ovšem nesmírně zajímavý šmrnc. Zdroj: Shutterstock

Marcipán s máslem

Následně si připravte marcipánovou náplň, která štole dodá netradiční, ovšem nesmírně zajímavý šmrnc. 180 gramů marcipánu propracujte se 45 gramy másla a utvořte z něj menší váleček. I ten si rozdělte na tři stejně velké díly a každý z nich na válu přetvořte v tenký váleček.

Vraťte se zpět k těstu na štolu, každý z připravených kousků podélně zhruba do půlku rozevřete a do vzniklé jamky položte marcipánový váleček. Kousky těsta znovu uzavřete.

Na pečicím papírem vyložený plech pak těstě vedle sebe položte dva kousky těsta a na ně doprostřed položte třetí kus. Štolu vložte do trouby vyhřáté na 160 °C a pečte asi 1 hodinu.

Po upečení ještě horkou štolu potřete rozpuštěným máslem a zasypte krystalovým cukrem. Jakmile štola vychladne, poprašte ji ještě moučkovým cukrem. A je hotovo!