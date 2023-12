Představte si, že sedíte u svátečně prostřeného stolu a světla na vánočním stromku jemně blikají. Na stole leží talíř plný voňavého cukroví a vedle něj je krásně zdobená štola. Cítíte vůni čerstvě upečeného pečiva, rumu a ořechů. Toto je vánoční kouzlo, které můžete přivést do svého domova.

Vánoční štola jako symbol svátků pochází z Německa a její tvar nemá jen tak pro nic za nic. Její výroba sahá až do roku 1329, kdy se začala péct jako církevní postní jídlo. To vysvětluje, proč byla původní varianta tak skromná: používaly se jen mouka, voda, kvasnice a olej, který nahradil máslo. Tento tvar symbolizuje děťátko v plenkách.

Vánoční štola podle Josefa Maršálka na YouTube Českého rozhlasu:

Zdroj: Youtube

Přestože se recept postupně vyvíjel a štola se stala sváteční pochoutkou, my víme, že skutečné kouzlo tkví v její jednoduchosti.

Není třeba být špičkovým cukrářem, abyste upekli perfektní vánoční štolu. Já vám ukážu, jak na to. A co víc, tenhle recept je nejen snadný, ale také rychlý! Takže pokud jste v předvánočním shonu zaneprázdněni, nebojte se. Tento recept vám umožní ušetřit čas, a přesto připravit tu nejlepší vánoční štolu.

Co budeme potřebovat na naši nekynutou vánoční štolu s tvarohem? Následující přísady:

· 500 g polohrubé mouky

· 2 vejce

· 150 g tuku na pečení

· 150 g cukru nebo sladidla

· 100 g rozinek

· 1 vanilkový cukr

· 1 prášek do pečiva

· 150 g zakysané smetany

· 100 g mandlí

· 250 g tvarohu

· 1 lžičku citronové kůry

· sůl



Na povrch:

· 100 g rozpuštěného másla

· cukr moučka

· tuk na vymazání plechu

close info Profimedia zoom_in Vánoční štola

Jak na to? První krok je smíchání mouky, soli, tuku na pečení, vajec, tvarohu, prášku do pečiva, vanilkového i obyčejného cukru a zakysané smetany v hutné těsto. Poté přidáme rozinky, citronovou kůru a posekané mandle. Těsto necháme odpočinout alespoň 30 minut při pokojové teplotě. Poté ho vyválíme a přehneme v polovině po délce, vložíme na plech a pečeme ve vyhřáté troubě asi 35 minut. Upečenou štolu ještě zatepla potřeme rozpuštěným máslem a hojně posypeme moučkovým cukrem.



A to je vše! Tímto způsobem snadno a rychle vytvoříte tradiční vánoční štolu, která bude chutnat jako z cukrárny. Ať už se rozhodnete pro tuto jednoduchou verzi, nebo vyzkoušíte něco komplikovanějšího, věřím, že vánoční štola bude na vašem svátečním stole vítanou pochoutkou. Přeji vám krásné svátky a dobrou chuť!

Zdroj: lifee.cz