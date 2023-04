3 fantastické levné večeře, které uvaříte do minuty. Stačí rychlovarná konvice!

Věděli jste, že vám k tomu, abyste chutně uvařili, stačí rychlovarná konvice? Prozradíme vám tři snadné recepty, na kterých si pochutná celá rodina, nezatíží rodinný rozpočet a navíc budou hotové za pár chvil.

Nemáte navařeno, ale rodina má hlad a chce jíst co nejdříve? Pak můžete vyzkoušet následující tři rychlé recepty, k jejichž uvaření potřebujete pouze rychlovarnou konvici. Budou tedy hotové za pár chvil.

Kuskus na slano i na sladko

Existuje poměrně velké množství typů kuskusu. Sáhněte po takovém, který stačí zalít horkou vodou z rychlovarné konvice. Rychle se vstřebává do vody a vy tak máte během chvíle chutné a zdravé jídlo. Pamatujte, že většinou stačí dva díly vroucí vody na jeden díl kuskusu. Pak nechte deset minut přikrytý kuskus stát, aby nabobtnal. Následně zjemněte kouskem másla a nakrájejte do něj šunku a zeleninu nebo oříšky a ovoce.

Bulgurové rizoto

Podobně je na tom i bulgur. Ten se vyrábí z pšeničné krupice a také vám k jeho přípravě bude stačit vroucí voda z rychlovarné konvice. Pouze nebude stačit deset minut na odležení - nechte jej přiklopený raději dvacet až třicet minut. V opačném případě by se do něj nestačila vstřebat voda a byl by tvrdý. Také volte typ, který je vhodný k zalití vodou, nikoliv na vaření. Uvařený bulgur smíchejte se sýrem, pestem, šunkou či zeleninou. Může sloužit jako náhražka rizota.

Sladká tečka z pohanky

Tato bezlepková příloha potřebuje poměrně dlouhou dobu na změknutí. Obsahuje ale spoustu tělu prospěšných látek, tudíž stojí za to chvíli počkat. Pohanku zalijte vroucí vodou v poměru dva díly vody na jeden díl pohanky. Nechte přikryté stát minimálně půl hodiny, ale klidně i déle, záleží totiž na velikosti semen. Pohanku dochuťte medem, oříšky nebo mákem.

