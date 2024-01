Objevují se u vás v jídelníčku fazole v konzervě? Dodržujte při jejich použití a vaření jistá pravidla a vyhněte se zbytečným přešlapům.

Mít doma v zásobě konzervované fazole není nikdy od věci! Ve dnech spěchu či nečekané návštěvy je můžete využít do pestré škály pokrmů a nezdržovat se jejich předchozím namáčením a dlouhým vařením. Pokud však chcete využít jejich veškeré pozitivní vlastnosti, měli byste se vyvarovat nejčastějším chybám. Jak tedy nejlépe pracovat s fazolemi v konzervě?

Jak si připravit kdysi tolik populární „trenčanské párky s fazolí“ po domácku? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Recepty bez brepty:

Zdroj: Youtube

Maximální pozornost již při nákupu

Základem všeho je vždy pořízení zdravé a nepoškozené konzervy, kde nehrozí, že by mohly být fazole zkažené a napadené hnilobou nebo plísní.

Fazole zbavte škrobu

Jednou z nejčastějších chyb, které ve většině případů pokazí výslednou chuť celého pokrmu, je použití fazolí i se zakonzervovanou tekutinou. Poměrně hustý a mazlavý nálev často obsahuje vysoké procento špatně stravitelného škrobu, který je častou příčinou nepříjemného nadýmání a bolestí ve střevech. Před použitím tedy fazole z konzervy nejprve sceďte a následně propláchněte čistou vodou.

close info Profimedia.cz zoom_in Zavařené fazole zbavte nálevu.

Snižte procento nezdravého koření

Díky tomuto postupu se zbavíte i nadbytečného množství nezdravé soli a někdy i vysokých dávek různého dráždivého koření a přísad. Vždy už při nákupu pozorně čtěte štítek a zajímejte se, co dané fazole v konzervě opravdu obsahují.

Fazole před tepelnou úpravou vysušte

Pokud chcete konzervované fazole například restovat nebo smažit na cibulce či česneku, nechte je po propláchnutí dokonale oschnout. Využít k tomu můžete například kuchyňské papírové utěrky. Kdybyste tuto situaci podcenili, byly by fazole ve výsledku mazlavé a ztratily by svůj lehce křupavý povrch.

close info Shutterstock zoom_in Fazole z konzervy chutnají výborně a ušetří vám čas i práci.

Jak naložit s nevyužitou plechovkou

V případě, že náhodou nespotřebujete celou konzervu najednou, vyvarujte se špatnému skladování. Nikdy nenechávejte fazole v plechovce, ztratily by svou běžnou chuť a mohly by mít nádech kovu. Vždy je přendejte do naprosto čisté uzavíratelné krabičky z plastu. Ze všeho nejlepší je však fazole co nejdříve zkonzumovat.

Zdroje: www.thekitchn.com, www.food.ht.getrid.com