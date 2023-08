Maso: 7 geniálních triků šéfkuchařů. Učí se jen v těch nejlepších kurzech vaření

Patříte mezi fandy vaření a chcete si rozšířit obzory o triky zkušených? Někdy se jedná o maličkosti, které přivedou maso k dokonalosti a té nejlepší možné chuti.

Pokud stále nabýváte v kuchyni zručnosti, anebo si občas nevíte rady s nějakou lapálií, která se týká přípravy masa, není nad rady v tomto oboru protřelých šéfkuchařů. Občas stačí jen malá vychytávka a pokrm z masa bude vylepšený tak, aby vynikla chuť výsledného pokrmu. Které jsou ty jedny z nejosvědčenějších?

Podstatná je sůl

Jak se říká, sůl je nad zlato. Bez ní by to zrovna u masa opravdu nešlo, ale neznamená to, že byste to s ní měli na druhou stranu přehánět. Sůl vytáhne chuť masa a dodá mu ten správný šmrnc. Maso by jinak bylo bez „výrazu“. Nejlepší je použít ji trošku v každém kroku přípravy.

Nikdy zbytečně maso nepřekořeňujte kombinacemi mnoha koření. Méně zde znamená více. Využívejte k dochucení masa také čerstvé bylinky, dodají mu nádhernou vůni.

Pokud jste měli maso v lednici, vždy z něho slijte před přípravou případnou tekutinu. Zdroj: shutterstock

Voda z masa musí pryč

Pokud jste měli maso v lednici, vždy z něho slijte před přípravou případnou tekutinu. Maso vždy také otřete do sucha papírovou utěrkou. Jen díky tomu dosáhnete chutné křupavosti a propečenosti s případnou zlatavou kůží.

Maso si při úpravě zaslouží klid

Jedním ze základních pravidel šéfkuchařů je s masem při jeho úpravě co nejméně manipulovat. Proto ho zbytečně stále dokola nepřevracejte a nepřesouvejte. U masa se totiž trpělivost vždy vyplatí, aby bylo řádně provařené či propečené. Plátek masa otočte, až když půjde samovolně od pánve. Zvolte vždy teplotu odpovídající připravovanému pokrmu.

Využívejte výpečky

Po pečeném masu často ulpívají na dně pánve připečené zbytky s tukem, které by bylo škoda nevyužít. Zkušení kuchaři je podlévají trochou vína nebo vývarem a na mírném stupni plotýnky je nechají rozpustit. Vznikne tak skvělá šťáva na podlití masa nebo základ na omáčku.

Maso do omáčky

V tomto případě kus masa předem zprudka orestujte z obou stran a zalijte horkou vodou. Díky tomu zůstane maso zatažené a nepřijde o lahodnou šťávu a svou křehkost. Bez toho by se šťáva uvolnila do vývaru.

Maso není dušené, ale vařené

K této situaci často dochází, když se maso málo "zatáhlo" a následně jste ho zalili velkým množstvím vody. Proto se místo dušení uvařilo. Pokud však uděláte nový základ, do kterého maso vložíte a následně zakápnete trochou vody a znovu podusíte, jste zachráněni.

Po pečeném masu často ulpívají na dně připečené zbytky s tukem, které by bylo škoda nevyužít. Zdroj: Profimedia

Maso tvrdé jako podrážka

Tomuto problému se vyhnete, pokud vložíte maso do dostatečně rozpáleného tuku. V opačném případě se totiž maso otevře a veškerá šťáva z něj vyteče. Pak lze maso dopéct v troubě do měkka, ale dejte pozor, v horkém tuku se maso často připaluje.

Marináda, ale i rum nebo vodka

Pomoci si můžete i lžíci rumu nebo vodky, kterou přidáte do vody k masu. Rychleji změkne a případné příchuti se obávat nemusíte. Maso můžete také předem naložit do domácí marinády, která by měla obsahovat šťávu z citrusů, jogurt, česnek či ananas. Díky obsaženým kyselinám a enzymům bude totiž maso mnohem křehčí.

A jak na kuře?

Pokud chcete dosáhnout dokonale křupavého kuřátka, propíchněte stehna a prsa kovovými jehlicemi a vložte ho s nimi do rozpálené trouby. Kuře potírejte směsí černého piva a medu a několika kapkami balzamikového octa.

