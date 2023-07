Geniální trik Asiatů, jak uvařit rýži: Ta jejich je vždy nadýchaná a nelepí se

Jak uvařit rýži podobnou té v asijské restauraci? Podívejte, jak připravit rýži na domácí čínu. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky ani suroviny, přesto bude rýže docela jiná než ta, kterou připravujete běžně.

Ani asijská rýže není vždy stejná

Umíte uvařit rýži bez problémů a kdykoli tak, aby byla sypká? Zvykli jste si na sáčkové balení a vaření podle návodu na obalu? Rýže se dá vařit mnoha různými způsoby. Asiaté jsou specialisty na rýži a různé typy nudlí. Všichni víme proč. Léty a praxí získané návyky a způsoby, které okoukají od svých rodičů a prarodičů jsou zkušeností, kterou my máme s knedlíky. Už na pohled tušíme, že takhle nějak má příprava a různá stádia postupu vypadat a častou přípravou pak získáme cvik a grif na přípravu jídel častých a původních u nás.

Není tajemstvím, že právě z Asie pocházejí nejen největší producenti rýže, ale také její konzumenti. Prvenství ve spotřebě na obyvatele si drží Bangladéš, mezi producenty jsou na špici Čína, Indie a Indonésie.

Jiný kraj, jiná rýže. Zdroj: Profimedia

Jak uvařit rýži na asijský způsob

Podívejte se, jak Asiaté připravují rýži, aby byla vždy skvělá. Všimněte si, že rýži je nutné vždy propírat a také díky tomu má docela jinou chuť. Rýže takto připravená je často nesolená. I když autorka příspěvku používá olej, není to podmínkou a různé asijské národy by se mezi sebou porvaly o správnosti přípravy. Jistě si to dokážete představit. Stejně tak si bereme my k srdci přípravu svíčkové a arabské národy se zas přou o jedinou a tu nejlepší přípravu turecké kávy.

Není to jen o způsobu přípravy

Chuť, množství vody nutné na přípravu, tvar, textura, ale také obsah škrobu se liší podle druhu rýže. Pokud chcete mít zážitek co nejpodobnější v Japonsku vařené rýži, můžete použít u nás běžnou basmati, arborio nebo se podívejte po speciálních druzích rýží z konkrétních zemí Asie. Ve Vietnamu jsou obvyklé druhy dlouhozrnné bílé rýže, jasmínové růže či basmati. Indickým pokrmům nejlépe sluší basmati nebo parboiled.