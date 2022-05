Olej při vaření těstovin do vody nepatří: Šéfkuchař radí jiný postup

Spousta lidí se při vaření řídí množstvím nejrůznějších „zaručených” rad, které mají údajně přípravu pokrmů značně usnadnit. Tyto rady se většinou předávají z generace na generaci, přičemž vlastně nikdo neví, kde se poprvé vůbec vzaly. Při vaření se jich pak mnozí drží, i když v podstatě zažité pokyny vůbec k ničemu neslouží. Věděli jste například, že přidáním oleje do vody k těstovinám rozhodně nezabráníte jejich slepení, ale spíše jen plýtváte olejem?

Okolo vaření panuje spousta mýtů, o kterých se mezi lidmi mluví spoustu let. Dokonce jsou součástí i mnoha kuchařek. Většina z rad a doporučení týkajících se přípravy pokrmů je ale zcela nesmyslná a maximálně vede k plýtvání dost drahými surovinami. Podívejte se na přehled těch nejznámějších a přestaňte se řídit „zaručenými” postupy, jejichž účinnost není nijak podložená.

Olej při vaření těstovin zajistí, že se těstoviny neslepí?

Při vaření těstovin se hojně šíří rada, ve které se hovoří o tom, že přidáním oleje do vody, v níž se těstoviny vaří, lze zabránit tomu, aby se slepily. Jenže jde o poměrně velký nesmysl. Olej se při nalití do hrnce drží na hladině, kvůli čemuž v podstatně do styku s těstovinami vůbec nepřijde. Zbytečně se tak připravíte o olej, který v hrnci s těstovinami nemá absolutně žádné využití. Pokud chcete předejít tomu, aby se těstoviny slepily, během vaření je pomalu míchejte. To totiž skutečně smysl má.

Jedním ze známých mýtů je, že osolená voda se vaří rychlejí. Jde pochopitelně o nesmysl. Zdroj: Shutterstock

Voda z těstovin nemá další využití

A u těstovin ještě zůstaneme. Spousta lidí má za to, že po uvaření těstovin voda, v níž se vařily, nemá další využití, a tak ji nekompromisně vylijí. Tak tomu zdaleka není. Voda z těstovin se totiž výborně hodí do nejrůznějších omáček, se kterými budete následně špagety nebo penne servírovat. Omáčky zjemní, ochutí a také mírně zahustí. Při slévání těstovin si tedy vždy dejte alespoň část vody z nich stranou, určitě se vám bude hodit.

Slaná voda se vaří rychleji

Jedním z největších mýtů, které se mezi lidmi šíří a kterého se spousta lidí drží, je, že osolená voda začne vřít rychleji. Jde přitom o holý nesmysl. Přidáním soli do vody lze docílit maximálně toho, že obsah v ní uvařený získá slanější chuť. Rozhodně neplatí, že by se osolená voda vařila rychleji.

Znovu ohřáté houby jsou jedovaté

Další příklad zbytečného plýtvání. Spousta kuchařů uvaří dokonalý pokrm s houbami, avšak jej nestačí sníst najednou. Zbytek pak raději vyhodí, neboť se někde dočetli či doslechli, že znovu ohřáté houby jsou jedovaté. I v tomto případě se jedné a mylnou informaci. Tato fáma pravděpodobně vznikla kvůli tomu, že jsou houby velmi bohaté na bílkoviny, které jsou potravou mnoha bakterií. Ty se během zahřívání množí a jejich počet se skutečně zvyšuje. Jenže když houby při ohřívání důkladně prohřejete, bakterie se zničí a pokrm bude zcela neškodný.

Znovu ohřáté houby, pokud prošly dostatečnou tepelnou úpravou, nijak závadné nejsou. Zdroj: Shutterstock

Podobný mýtus koluje i kolem špenátu. Když ale uvařený špenát dobře skladujete a následně jej při vysokých teplotách znovu ohřejete, můžete jej konzumovat bez obav.

Opečené maso se při pečení nikdy nevysuší

Častokrát se doporučuje maso před pečením v troubě ze všech stran zprudka opéct, aby se během další přípravy nevysušilo. To je z části pravda – maso se zatáhne a skutečně si uchová svou šťavnatost po mnohem delší dobu, než kdyby byl tento krok zcela přeskočen. Bohužel si značná část lidí myslí, že opečené maso v klidu zvládne i velmi vysoké teploty, rychle se upeče a stejně bude plné chuti a šťávy. Tak tomu ale není. Maso před pečením pro šťavnatost tedy raději opečte, držte se ale následně nižších teplot, aby byl výsledek co nejlepší.