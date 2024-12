Není nad tipy a rady našich babiček, které fungují dodnes. Už jste slyšeli o vaření v peřinách? Jistě si získá vaše sympatie! Nejenže se jedná o jednoduchou metodu, ale jistě oceníte i výslednou chuť báječně nadýchané rýže.

Vařená rýže je přílohou k mnoha pokrmům a v každé domácnosti se připravuje poměrně často. Je možné využít několik postupů, jak ji udělat. Mnozí ji vaří klasickým způsobem v hrnci na sporáku, jiní dělají rýži v běžné či mikrovlnné troubě a v poslední době se i v našich končinách stal velmi populární rýžovar. Ale co takhle zkusit peřiny? Prozradíme vám, jak přesně postupovat a servírovat naprosto dokonalou rýži.

Jaké jsou 3 kroky k dokonalé rýži bez použití hrnce na vaření rýže? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu čína doma:

Zdroj: Youtube

Vaření v peřinách doporučuje i Pohlreich

„Šoupnutí rýže do peřin, aby došla, mě naučila už moje maminka. A ji zase její maminka,“ říká oblíbený český šéfkuchař, který své umění a gastronomické rady často předává veřejnosti nejen prostřednictvím svých restaurací a kuchařek, ale i v mnoha televizních pořadech.

Díky této metodě si ušetříte čas u sporáku, kdy se budete moci věnovat něčemu jinému a s jasnou zárukou toho, že rýži stoprocentně nepřipálíte a bude zcela určitě naprosto dovařená i bez vašeho úsilí. A jak přesně postupovat?

close info Shutterstock.com zoom_in Abyste dosáhli dobrého výsledku, nejprve rýži vždy řádně propláchněte studenou vodou.

Začněte propláchnutím rýže

Abyste dosáhli dobrého výsledku, nejprve rýži vždy řádně propláchněte studenou vodou. Nejlépe několikrát, dokud z ní nebude odtékat čistá nezakalená voda. Díky tomu se z ní vyplaví všechen škrob, který by vodu na vaření zakalil a rýže by byla nakonec slepená. Vložte rýži do hrnce, zalijte studenou vodou a rukou ji mněte mezi prsty. Pak vodu slijte přes cedník.

Rýže potřebuje zpestřit

V tuto chvíli je důležité vědět, jestli chcete rýži použít jako neochucenou přílohu, anebo z ní budete chtít vytvořit například rizoto nebo pilaf. V prvním případě stačí vložit propláchnutou rýži do hrnce s vodou, v druhém případě je lepší rýži ještě dochutit. „Jakmile vaříte rýži, zkuste si uvědomit, že její chuť není právě nejvýraznější. Takže cokoliv k ní přidáte, může jídlu báječně prospět,“ připomíná Pohlreich.

Díky tomu můžete podávat rýži pokaždé v jiné chuťové variaci. Když dělá šéfkuchař již zmíněný pilaf, nejprve osmaží na troše oleje najemno pokrájenou cibuli společně se špetkou soli do růžova a pak přidá i trochu mleté papriky, kterou můžete samozřejmě vynechat, anebo nahradit jiným kořením. Teprve potom přidá do hrnce propláchnutou rýži. Pak je potřeba rýži chvíli ve směsi za stálého míchání restovat, aby se každé zrnko řádně obalilo olejem.

close info Profimedia zoom_in Rýži v peřinách nikdy nepřipálíte a je dokonale nadýchaná.

Další Pohlreichova vychytávka

Jestliže chcete dosáhnout lepší chutě rýže, je lepší ji zalít něčím jiným než jen obyčejnou vodou. „Nás učili, že sebeblbější vývar je lepší než sebelepší voda,“ radí ještě šéfkuchař. Zvolené tekutiny by mělo být 1,5 až 2krát více než rýže. Pak rýži přiklopte pokličkou a pár minut ji na mírném stupni plotýnky povařte, maximálně tak 5 minut.

Příprava do peřin

„Hrnec s rýží pak maminka už jen zabalila do utěrky. Jako dítě mě to fascinovalo,“ říká Pohlreich a dodává radu, že teplo ještě víc pomáhají udržet noviny. Obalte hrnec nejlépe několika vrstvami, pak ho vložte do peřin a nechte rýži dvě hodiny „dovařit“.

Hotovou rýži lze dochutit

Po uplynutí uvedené doby můžete hotovou rýži ještě dále dochutit například posekanými čerstvými bylinkami, zeleninou, sýrem, ale i již předem připraveným masem.

Zdroje: www.idnes.cz, www.varilamysicka.cz, www.tradicnirecepty.cz