Znáte triky, jak si usnadnit vaření vajec? Praktických a jednoduchých zlepšováků je několik. Znáte je a víte proč vařit vejce s citronem?

Proč přidat k vařeným vejcím citron?

Kdo by to byl tušil, že přidání plátku citronu bude mít tolik výhod. Už jen ta vůně, která se bude linout vaším bytem. Samozřejmě jen o příjemném citronovém aroma to není. I když se také tvrdí, že vařená vejce citronem maličko načichnou, což je velmi příjemné a zajímavé.

Přidání citronu k vejcím je též velmi praktické! Dělate to také?

Uvařit vejce s kousky citronu vyzkoušela také paní Susan a natočila pro vás toto video, které najdete na YouTube kanálu Rockford's New Country Q98.5. Funguje to?

Zdroj: Youtube

Vejce vařená s citronem

Co udělá citron s vařenými vejci? Za prvé přidáním citronu předejdete popraskání vajec. Rozhodně se ale musíte také maximálně zasloužit o to, aby jejich skořápka nekřupla už při vkládání do hrnce. Pokud se vám to povede elegantně zvládnout a ve vodě necháte vařit také plátek citronu, skořápky vajec by měly zůstat krásně v celku.

Protože stejně dobře vám může pomoci také troška octa ve vodě s vejci, nabízí se představa, že kyselostí skořápky mírně změknou a budou proto méně křehké a odolnější vůči nakřápnutí.

Druhý důvod, proč to udělat, je neméně praktický. Díky citronu je možné vajíčka natvrdo také snadno zbavit skořápky a jistě víte, jak náročný úkol to může někdy být.

close info schankz / Shutterstock zoom_in Toto je důvod, proč přidávat do vody citron, ocet nebo sodu.

Jak docílit stejných výsledků bez použití citronu?

S jakými dalšími fígly se můžete setkat a rozhodně je i vyzkoušet? Jak už bylo řečeno, stejný efekt můžete očekávat i od octa.

Do vody k vařeným vejcím se přidává společně se solí. Tedy konkrétně je do rendlíku s vodou a vejci nutné přidat jednu lžičku soli a jednu polévkovou lžíci octa. I sůl a ocet by měly zajistit nepopraskání a snadné loupání vařených vajec.

Aby šla vejce dobře oloupat, přidává se do vody také jedlá soda nebo prášek do pečení, který ji také obsahuje a jistě jej máte doma. Důležité je pak i rychlé ochlazení vařených vajec či řádné poválení po kuchyňské lince nebo prkénku. Ale to jistě víte, protože toto jsou babské rady, které se tradují i u nás.

Aby byla voda opravdu velmi studená, někteří pro ochlazení připravují lázeň s ledem nebo čistí vejce pod tekoucí studenou vodou.

Doporučuje se také používat vajíčka, která nejsou vyloženě čerstvá. Nicméně ani starší vejce není často snadné oloupat a navíc čerstvost je přesně to, čeho si chceme dopřát.

Zdroje: aazdravi.cz, bonappetit.com