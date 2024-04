Znáte to – připravujete pohoštění pro návštěvu nebo oslavu narozenin člena rodiny a vařená vajíčka doslova stávkují. Skořápka , která bohužel ve vodě praskla, se nakonec odmítá nechat oloupat a místo krásných vajec na ozdobu vám v rukou zůstávají nevzhledné potrhané tvary.

Na plátky nakrájená vajíčka jsou ozdobou každého obloženého chlebíčku, půlky lesklých a hladkých bílků pak tvoří třeba základ plněných vajec. Jenomže v okamžiku, kdy se skořápka nechce nechat od bílku oddělit, případně na začátku vaření praskne a bílek vyteče do vody, zbývají jen oči pro pláč. Z toho, co nám zbyde, můžeme připravit snad jen salát nebo pomazánku. Řešení je ale překvapivě jednoduché.

Čerstvé ano, ale s mírou

Už naše babičky dobře věděly, že zcela čerstvá vejce praskají a navíc se loupou nejhůř. Není tedy žádná ostuda, když si pro takové příležitosti vezmete ta vajíčka, která jsou na platě již několik dní. Ani to ale ještě stále není záruka úspěchu, a tak si jej pojistíme. Třeba několika plátky citronu.

Citron dokáže divy

Kyselé prostředí, které vytvoříme tak, že do vody, v níž budeme vejce vařit, přihodíme několik plátků klidně staršího citronu, pomůže ve výsledku k větší jistotě, že skořápka při vaření nepraskne a celý její obsah tedy zůstane přesně v té podobě, jakou si přejeme. Navíc přispěje k lepšímu a snadnějšímu loupání vajíček. Uvidíte sami, místo toho, abyste se snažili div ne pinzetou odstraňovat malé kousky skořápky, sloupnete ji téměř celou najednou. Co víc si při takové práci přát? Výsledek bude nádherný.

Základem je kyselina

Stejně jako zmiňovaná kolečka citronu můžeme samozřejmě použít také 100 % citronovou šťávu, kterou běžně koupíme v obchodech (takzvanou citronku). Bude stačit pár kapek a výsledek si pojistíme stejně jako ve výše zmiňovaném případě. V podstatě jde hlavně o kyselinu, která způsobí změny ve skořápce a ta bude lépe držet pohromadě, i když z vařeného vejce nakonec doslova sjede.

Zkuste ocet, pomůže také

Hovoříme-li tedy o kyselině, pak bychom měli připomenout, že při nedostatku nebo absenci citronu v kuchyni nemusíme stále ještě házet pověstnou flintu do žita. Stejně tak je totiž možné využít i obyčejný ocet. Pomůže obdobně, jen se budeme muset smířit s jeho charakteristickým zápachem v průběhu vaření, který bude se zvyšující se teplotou ještě intenzivnější. Několik minut to ale vydržíme a budeme se moci těšit na krásný výsledek našeho snažení, který budou obdivovat i mnohem zkušenější hospodyně.

Ještě jedna babská rada

Jak citronem, tak i uvedeným octem, můžeme chvíli před vložením vajec do vody také potřít skořápku. Získáme výhodu v tom, že se část kyselin vsákne přímo tam, kde má následně působit. Účinek se tím ještě znásobí. Zkombinujeme-li tento postup s další babskou radou, která velí vejce po uvaření okamžitě, lépe řečeno co nejrychleji, zchladit, aby se skořápka “odfoukla”, není již nic dalšího, co bychom mohli udělat pro perfektní výsledek.

