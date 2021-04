Jak to udělat, aby horké mléko neuteklo z hrnce: Sedm snadných chytrých triků

Ukážeme vám 7 jednoduchých triků, aby vařící mléko nepřeteklo. Stačí totiž sekunda nepozornosti a bum... Mléko rychle utíká z hrnce, připéká se na jeho okraj i na sporák a kuchyní se line odporný zápach. Jak této katastrofě, která nám naordinuje další hodinu drhnutí nádobí, zabránit?

Jak se mléko ohřívá, voda v jeho struktuře se začíná vypařovat. Jenže na hladině mléka se vytvoří vrstva tuku... A pára je v pasti. Díky tomu, že se za každou cenu potřebuje dostat ven, zvedne hladinu, až mléko překypí. Aby se takovému scénáři zabránilo, zkuste níže uvedené tipy.

1) Potřete okraj hrnce máslem - vezměte kostku másla nebo jeho kousek mezi prsty a ještě než začnete mléko vařit, potřete jím okraj hrnce. Nezapomeňte omastit i vnitřní stranu okraje. Přiveďte mléko k varu a sledujte, jak tento trik funguje.

2) Poklice - speciální silikonové vychytávky se prodávají od 120 korun za kus a mají pomoci proti vzkypění. Mají univerzální velikost a bývají označovány jako chytré poklice, nepřetékající poklice nebo poklice proti vzkypění (překypění). Poklici jednoduše vložíte do hrnce a mléko přivedete k varu. Mléko bude probublávat skrze její otvory a její vypouklý tvar mu znemožní opustit hrnec.

3) Pokapejte pěnu vodou - někdy se může stát, že i po utlumení plamene mléko vzkypí. Nejlepším způsobem, jak této situaci zabránit, je pokropit pěnu několika kapkami vody. Pěna vroucího mléka ihned opadne.

Jednou z metod, jak zabránit mléku překypět, je dřevěná vařečka. Zdroj: Ahanov Michael / Shutterstock.com

4) Zábrana z vařečky - dalším snadným trikem je ponechat na nádobě dřevěnou vařečku. I když mléko bublá, dřevěná rukojeť na hrnci narušuje povrch mléka a zabraňuje tak jeho vzkypění.

Nerezový mlékovar je opatřený dvojitým dnem a píšťalkou. Zdroj: Gavran333 / Shutterstock.com

5) Metoda dvojitého hrnce - tuto metodu znají především cukrářky, které tak rozpouštějí čokoládu. Vezměte si jeden velký a jeden menší hrnec. Do velkého nalijte vodu a nechte ji, aby prošla bodem varu. Jakmile voda bublá, vložte do ní druhý, menší hrnec s mlékem, které se tak bude ohřívat vlastním tempem. Tato metoda sice trvá trochu déle, mléko však nevyteče. Pokud vaříte mléko často, pak můžete použovat o koupi speciálního dvouplášťového hrnce, který bývá nejčastěji označován jako mlékovar. Je to vlastně nádoba s dvojitou stěnou (dvojitým dnem). Mezi stěny se nalije voda a vše funguje obdobně, jako bylo již popsáno. (Zdroj: www.herzindagi.com)

6) Přidejte do mléka vodu - pokud vám nevadí, že mléko trochu naředíte, ještě před zahříváním přidejte do hrnce trochu vody a přiveďte k varu. Mléko by se nemělo vyvařit.

7) Mléko - otřes se - když uvidíte, že se mléko vaří, místo vypínání plamene nádobu jednoduše zvedněte a trochu s ní zatřeste. Vroucí mléko se trochu usadí. (Zdroj: blushin.com)

Pokud se vám už stane, že mléko z hrnce uniklo, ihned jej přelijte do jiné nádoby, malinko osolte a postavte do studené vody. Také můžete mléko přelít do čistého hrnce a zakrýt složenou čistou a vlhkou utěrkou, a poté opět převařit. Na plynový či elektrický sporák nakapejte trochu octa a nasypejte sůl. Úklid tak bude jednodušší. (Zdroj: www.receptyonline.cz)