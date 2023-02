Vlčnovské vdolečky. Takhle se připravovaly s Jiřinou Bohdalovou v televizi

Také milujete vlčnovské vdolečky stejně jako Jiřina Bohdalová? Upečte si oblíbené pečivo podle receptu, o který se podělila s herečkou jedna z pokračovatelek vlčnovské tradice.

varecha.pravda.sk, www.toprecepty.cz

Vlčnovské vdolečky či koláčky

Vlčnovské vdolečky jsou malé vdolečky, který se také někdy říká svatební koláčky, ale to se může lišit podle oblasti. Vlčnovské vdolečky mají dlouhou tradici a jsou drobným pečivem, které se připravovalo pro všelijaké příležitosti, rozhodně nejsou spjaty jen se vdavky. Ve Vlčnově i dalších obcích se vdolečky pekly, když bylo třeba něčeho sladkého.

Umíte vlčnovstké vdolečky neboli koláčky? Zdroj: Profimedia

Vdolečky si upekla i Jiřina Bohdalová

Na Vánoce i Velikonoce, ale hlavně na každou veselku bylo třeba napéct dostatek, protože toto tak akorát sladké pečivo je všeobecně oblíbené. Koláčky se často nepočítají na kusy, ale na kila mouky. Proto se můžete setkat s tím, že vám maminka nevěsty poví, že nadělala s ženskými z rodiny i susedkami koláčky z tolika a tolika kilogramů.

Vdolečky jsou plněné tvarohovou nádivkou. Zdroj: Shutterstock

V době po revoluci se pak s touto tradicí pokračovalo a začalo se také péct ve velkém, i když samozřejmě podobné pečivo je na vsi zcela běžné a ženy se vždy sdružily, aby společnými napekly. Nyní však můžete u žen z Vlčnova i jinde koláčky objednat.

Zvrchu jsou vdolečky plněné povidly. Zdroj: Shutterstock.com / Agnes studio

Jak se drobné pečivo dělávalo a stále dělá, vám v tomto příspěvku Hobby naší doby – Vlčnovské vdolečky představí pokračovatelka tradice z Vlčnova paní Svatava Josefíková, které pomáhala s přípravou a pečením Jiřina Bohdalová.

Poctivé vlčnovské vdolečky

Svatební koláčky nebo vdolečky jsou vyrobené z máslového převalovaného těsta. Jde o to, že se připraví máslová část a zvlášť kynuté těsto a společně se pak vyválí. Třikráte rozválené a vykynuté těsto se pak nakrájí na malé čtverečky, do kterých se balí přichystaná vychladnutá tvarohová náplň. Do koláčku se zabalenou náplní uvnitř se udělá prstem důlek, vdolečky se potřou vajíčkem a důlek vyplní troškou povidel. Nakonec se musí každý koláček poctivě posypat drobenkou.

Na každý vdoleček patří troška drobenky. Zdroj: Shutterstock

Poctivé vdolečky jsou vyrobené jen ze samých dobrých věcí. Nesmí chybět pravé máslo, šlehačka i rum, ve kterém se máčí rozinky. Nezbytností je i tvaroh a povidla, krom běžný ingrediencí.