Večeře pro zdravé hubnutí: Tyto pochoutky obsahují nejvíce bílkovin

Při snaze zhubnout může být neustálé vymýšlení správného a vyváženého jídelníčku pro mnohé noční můrou. Hlavně pak, co se večeří týče. Ty by měly být bohaté na bílkoviny a zdravé tuky, a proto spousta lidí vsází na nudné saláty s kouskem libového masa. Jenže právě takových večeří je nesmírně snadné se rychle přejíst a nakonec se z nich stane jídlo, na které se vůbec nikdo netěší. Jde to ale i úplně jinak. I dietní večeři lze připravit tak, aby byla zdravá, vyvážená, plná proteinů a také chuti a vůní.

Zdroje: prozeny.cz, onlinefitness.cz, rozumnehubnuti.cz

Základem hubnutí je nejen pravidelný pohyb, ale také správná skladba jídelníčku. To, že jsou při snaze shodit pár kilo navíc nesmírně důležité snídaně, ví už asi každý. Zásadní dopad na hubnutí mají ale i večeře, hlavně pak živiny v nich obsažené. Poslední jídlo dne by mělo zasytit na několik hodin, aby žaludek ještě před spaním nekručel hlady, a vy jste se tak vyhnuli pozdní návštěvě chladničky.

Zdravá dietní večeře by měla být složená převážně z bílkovin, zeleniny a zdravých tuků. Sacharidy by v ní pak měly být zastoupeny spíše v menší míře. Vymyslet ale právě takovou večeři může být poměrně složité a leckdy se mnozí odbydou pokrmem, který sice splní svůj účel a zasytí, ale nijak dobře nechutná. I proto pak spousta lidí kvůli nevýraznému jídelníčku hubnutí brzy vzdá a raději se vrátí k běžné stravě. Existuje ale několik receptů na dietní večeře, ke kterým se budete rádi vracet pravidelně.

Špenátový koláč se sýrem cottage

Těstem můžete naplnit i košíčky na muffiny. Zdroj: Autor: iuliia_n / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

6 vajec

4 bílky

700 gramů čerstvého špenátu

2 cibule

400 gramů tvarohu bez tuku

50 gramů sýru cottage

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si v hrnci krátce podusíme špenát. Jakmile změkne, slijeme z něj všechnu tekutinu a necháme jej vychladnout. Poté jej smícháme s najemno nakrájenými cibulemi, celými vejci, bílky a tvarohem. Směs osolíme a opepříme a nalijeme ji do zapékací mísy. Vložíme koláč do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme jej asi 50 minut. Hotový koláč nakrájíme a každý kousek servírujeme s trochou sýru cottage a případně také zeleninovým salátem.

Vydatná fazolová polévka

Fazolová polévka zasytí na dlouhou dobu. Zdroj: shutterstock.com

Budete potřebovat:

1/2 cibule

2 stroužky česneku

1 červenou papriku

1 plechovku černých fazolí

250 mililitrů zeleninového vývaru

pár lístků koriandru

2 menší lžičky drceného kmínu

sůl

pepř

1 lžíci balsamikového octu

1/2 avokáda

1 lžíci olivového oleje

Postup:

V hrnci rozehřejeme lžíci olivového oleje a osmahneme na něm najemno nakrájenou půlku cibule. Po chvíli přidáme prolisovaný česnek a necháme jej krátce rozvonět. Následně do hrnce poputují na kostičky nakrájená červená paprika, kmín, černé fazole a nasekaný koriandr. Všechno zalijeme zeleninovým vývarem. Polévku osolíme, opepříme a promícháme. Vaříme ji na mírném plameni asi 20 minut. Nakonec ji ještě dochutíme balsamikovým octem a je hotovo. Polévku podáváme s nakrájeným avokádem.

Papriky plněné šunkovou pomazánkou

Papriky jen rozřízněte, zbavte jadérek a naplňte pomazánkou. Překvapí vás, nakolik chutný tento jednoduchý pokrm je. Zdroj: shutterstock.com

Budete potřebovat:

100 gramů libové šunky

50 gramů sýru ricotta

1 kyselou okurku

2 lžíce řeckého jogurtu

1 velkou červenou papriku

sůl

pepř

Postup:

Šunku si nastrouháme na struhadle najemno, kyselou okurku nakrájíme na malé kostičky a papriku rozpůlíme a zbavíme jádřince. Šunku smícháme s okurkou, bílým jogurtem, ricottou a podle chuti pomazánku osolíme a opepříme. Můžeme přidat i oblíbené bylinky, například bazalku nebo oregano či koriandr. Pomazánkou pak naplníme papriku a podáváme. K tomuto pokrmu si ještě můžete dopřát například dva plátky kvalitního celozrnného chleba nebo knäckebrotu.