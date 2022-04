Inspirace na levné, zdravé, rychlé večeře do 100 Kč pro 4 lidi

Zasytit celou rodinu dobrým a vyváženým jídlem, jehož příprava nestojí stovky korun, může být leckdy pořádně tvrdým oříškem. Mnozí přemýšlení nad nejrůznějšími recepty brzy vzdají a pustí se do „nouzových” pokrmů, jako jsou například chleba ve vajíčku, obložený talíř, anebo třeba polévka z pytlíku. Jde to ale i jinak. Rychle a levně totiž dokážete velmi snadno vykouzlit plnohodnotnou večeři, na které si navíc všichni pochutnají.

Trávit po příchodu z práce ještě několik hodin v kuchyni se rozhodně nikomu nechce. Často proto mnozí spoléhají na dobře známá a rychlá jídla, která ale jen málokdy dokáží zastoupit plnohodnotný pokrm, jež není nijak těžký a zároveň je vyvážený jak chuťově, tak nutričně. Existuje přitom celá řada receptů, které právě tohle splňují. A navíc jimi spolehlivě nasytíte celou rodinu i krátce před výplatou. Příprava vás totiž nevyjde na víc jak 100 korun!

Rychlé těstoviny s rajčaty a žampiony

Těstoviny se žampiony máte hotové hned. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

400 gramů těstovin (špagety, penne…)

350 gramů žampionů

200 gramů krájených rajčat z konzervy

1 cibuli

2 stroužky česneku

70 gramů másla

sůl

pepř

1 feferonku (není nutné)

Postup:

V první řadě si uvaříme těstoviny podle návodu na obalu. Následně si nakrájíme najemno cibuli a česnek nasekáme. Žampiony si nakrájíme na plátky. V hlubší pánvi rozehřejeme máslo a cibulku na něm necháme zesklovatět. Potom k ní přidáme na chvíli také česnek. Jakmile lehce zezlátne, do pánve poputují žampiony a případně také nakrájená feferonka. Nakonec všechno zalijeme rajčaty z plechovky, podle chuti osolíme a opepříme a asi 4 minuty na mírném plameni provaříme. Hotovou omáčku smícháme s těstovinami a můžeme podávat.

Hrášková pomazánka

Hrášková pomazánka chutná skvěle. A je bleskově hotová. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

200 gramů hrášku (může být i mražený, před přípravou ho jen na chvíli povařte v horké vodě)

200 gramů smetanového sýru

2 jarní cibulky

40 gramů strouhaného parmezánu

1 lžičku olivového oleje

sůl

pepř

Postup:

Příprava hráškové pomazánky je neuvěřitelně snadná. Stačí hrášek naházet do mixéru, přidat k němu smetanový sýr, očištěnou a pokrájenou jarní cibulku, parmezán, olivový olej a lehce osolit a opepřit. Potom vše rozmixujeme v jemnou pomazánku. Hrášková pomazánka chutná nejlépe na plátku opečeného chleba, použít ale můžete prakticky jakékoliv pečivo.

Pečený květák s bramborem na slanině

Pečený květák si naprosto zamilujete. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 květák

100 gramů anglické slaniny

1 menší cibuli

3 stroužky česneku

1 lžičku kari koření

1 lžičku sladké mleté papriky

1 lžíci másla

1/2 lžičky drceného kmínu

400 gramů brambor

sůl

pepř

Postup:

Slaninu si nakrájíme na kostičky a cibuli najemno. Slaninu necháme na pánvi vyškvařit, přidáme k ní cibuli a opékáme ji tak dlouho, dokud nezezlátne. Pak do pánve přijde máslo. Všechno promícháme, přendáme do pekáčku a rozmístíme na dno. Květák si očistíme a nakrájíme ho na asi centimetr silné plátky. Ty poskládáme na cibuli a posypeme kari kořením, osolíme je a opepříme. Nakonec si oloupeme brambory a nakrájíme je na menší kousky. Dáme je do pekáčku ke květáku, ochutíme kmínem, solí, pepřem, sladkou mletou paprikou a také prolisovaným česnekem. Pekáček vložíme do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečeme doměkka.

Kuskus se zeleninou a kuřecím masem

Kuskus je naprosto univerzální. Připravovat ho můžete na nespočet způsobů. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

300 gramů kuskusu

2 jarní cibulky

hrst cherry rajčat

1 žlutou papriku

1 větší cibuli

1 lžičku citronové kůry

200 gramů kuřecích prsou

2 lžíce olivového oleje

Postup:

V první řadě si uvaříme kuskus podle návodu na obalu. Nakrájíme si cibuli najemno, jarní cibulku na kolečka, papriku na menší kostičky a cherry rajčata překrojíme napůl. Všechnu zeleninu opečeme na olivovém oleji a zatímco se zelenina restuje, kuřecí prsa očistíme a nakrájíme je na nudličky. Jakmile je zelenina hotová, vyjmeme ji z pánve a opečeme si kuřecí maso. Zeleninu k němu pak vrátíme, všechno ochutíme solí, pepřem a citronovou kůrou a v úplném závěru promícháme s připraveným kuskusem.