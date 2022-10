Tipy pro šetřílky: Jak uvařit zdravou večeři do 50 Kč a pochutnat si?

Doba je zlá a ceny potravin rostou. Výbornou možností, jak ušetřit, je nakupovat potraviny s rozmyslem. Jak vařit, abychom nezruinovali rodinný rozpočet, ale pochutnali si? Měli bychom pro vás pár užitečných tipů.

Představte si, že máte v kapse padesát korun a máte uvařit teplou, výživově hodnotnou večeři pro tři lidi. Je to vůbec možné? České matky samoživitelky (či otcové samoživitelé) stojí před touto „výzvou" téměř denně. A není divu, z jednoho rodičovského platu musí utáhnout byt, energie, školní a zájmové výdaje pro děti, kosmetiku, oblečení. Po takovýchto odečtech zbyde na jídlo leckdy jen 2 – 4 tisíce korun na měsíc. Jak z toho vyžít? To aby člověk měl kouzelný prsten nebo obrousek „prostři se".

Rohlíky nebrat!

Kvůli stoupajícím cenám potravin nemá spousta rodin na to, aby si uvařia normání teplé jído a přežívá na rohlíkách. V bílé mouce ale chybí vitaminy a minerály, které děti (i dospělí) zoufale potřebují. Klub svobodných matek se začal tímto problémem zabývat a na pomoc si přivolal gastro specialistku Hanu Michopulu. Sondováním mezi single rodiči zjistila Michopulu, že situace je vážná a spousta samoživitelů má skutečně rozpočet jen 50 korun na tři porce jídla. Lze vůbec za tuhle cenu něco uvařit?

Instagramová kuchařka

Odbornice proto oslovila „skromnou výzvou“ profesionály s oboru. Cíl byl jasný – najít co nejvíce levných, nicméně výživově kvalitních receptů (do 50 kč), podle kterých by pak mohli singl rodiče vařit. Výsledek můžete vidět už dnes na instagramu pod pojmem Skromne.jidlo.

A tady je malá ochutnávka:

Pohanka s bramborem

Recept do projektu poskytl Petr Bartoš z Café Savoy. Jak na to: Do rendlíku nalijte 450 ml vody, přisypte 300 g pohanky, vše osolte a vařte tři minuty. Během téhle doby jídlo párkrát promíchejte. Poté pohanku přiklopte, odstavte z plotny a nechte 30 minut „dojít“. Zhruba 700 g brambor oloupejte a nakrájejte na kostičky. Poté je nasypte do hrnce s vodou a uvařte doměkka. Na pánvi orestujte nadrobno 2 nakrájené cibule, 4 nasekané stroužky česneku, špetku cukru, sůl a ½ lžičky majoránky. Na jiné pánvi opečte ještě kousek nakrájené slaniny. V hrnci důkladně promíchejte pohanku, brambory a cibulovo-česnekový základ. Jídlo dochuťte pepřem a solí. Jednotlivé porce posypte opečenou slaninou. Pokud chcete, můžete pokrm vylepšit mraženým hráškem nebo opraženými slunečnicovými semínky.

Tvarohový nákyp

(podle kreativní šéfkuchařky Jany Jelič)

Troubu předehřejte na 175 °C. A pusťte se do práce: rozbijte 4 vajíčka – bílky z nich vyšlehejte se 40 g cukru do sněhu. V jiné míse zase vyšlehejte do pěny 50 g másla, 40 g cukru a 4 žloutky. Směs šlehejte zhruba pět minut a poté stěrkou smíchejte s 500 g tvarohu ve vaničce, 80 g hrubé mouky a 1 kypřicím práškem. Nakonec do masy opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh. Nákyp vlijte do formy vymazané máslem a vysypané hrubou moukou. Pečte ho 45 minut a podávejte teplý. Celková cena tohoto pokrmu je o něco vyšší než 50 Kč, ale z porce vyzbyde ještě i na chutnou svačinku.

Co ještě vzkazují šéfkuchaři?

Nejdražší jídlo je to, které se vyhodí. Proto si pište jídelníček dopředu, uklízejte a přerovnávejte lednici, abyste měli přehled o tom, co v ní skladujete a co by se mělo co nejdříve spotřebovat.

