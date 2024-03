Zápolíte s časem a nevíte, kam dřív skočit?! Pokud nemáte prostor trávit dlouhý čas u plotny, vsaďte na večeře, které budete servírovat do deseti minut.

Docházejí vám nápady, co uvařit k večeři a zároveň nechcete trávit vařením pokrmu celý podvečer? Řešením jsou pro vás rychlé recepty! Zvládne je i každý začátečník a k jejich přípravě vám postačí jen pár minut. Jak tedy vařit nejen rychle, ale i zdravě a chutně?

Chcete znát 10minutové recepty od světově proslulého kuchaře? Podívejte se na YouTube video na kanálu Gordon Ramsay:

Zdroj: Youtube

Rýže s brokolicí

Nejprve si do většího hrnce dejte vařit 1 až 2 l vody se špetkou soli. Mezitím si řádně omyjte a očistěte 500 g brokolice. Jakmile voda začne vařit, vložte do ní připravenou zeleninu. Když bude brokolice uvařená, ale ještě lehce křupavá, vyndejte ji a nechte zchladnout. Do slaného vývaru přidejte polévkové koření a nechte chvíli provařit.

close info SNeG17 / Shutterstock zoom_in Připravte si vynikající rýži s brokolicí!

Na pánvi zahřejte trochu olivového oleje a orestujte v něm 1 stroužek česneku. Následně přidejte 2 hrnky nepropláchnuté rýže, zalijte trochou bílého vína a nechte několik minut vařit. Jakmile se víno odpaří, vyjměte z pánve česnek a začnete přilévat ochucený vývar. Nakonec dodejte i brokolici. Pokrm vařte do té doby, dokud nebude měkká rýže. Pak přidejte strouhaný sýr a opatrně promíchejte. Nejlepší je parmezán, ale využít můžete i oblíbený eidam.

Špagety se sušenými rajčaty

Rozpusťte si ve středním hrnci 1 lžíci másla a přidejte 3 prolisované stroužky čerstvého česneku. Za stálého míchání ho smažte po dobu 1 a 2 minut. Následně přilijte 1 l zeleninového vývaru, 400 ml mléka a vsypte 400 g špaget. Dodejte také 80 g sušených rajčat, 1/2 lžičky sušeného oregana a stejné množství bazalky. Přikryjte pokličkou a nechte na mírném stupni plotýnky 10 minut vařit. Jakmile jsou těstoviny měkké, dosolte a dochuťte pokrm solí a podávejte s posypaným parmezánem.

close info larik_malasha / Shutterstock zoom_in Výbornou volbou jsou i zapečené brambory.

Brambory se zakysanou smetanou a česnekem

Nejprve si omyjte a očistěte 300 g brambor a nakrájejte je na větší kousky. Stejně tak si oloupejte 60 g mrkve a 80 g cibule, které pokrájejte na malé kostičky. Veškerou připravenou zeleninu vsypte na pánev, přilijte 1 až 2 kysané smetany, utřený nebo sušený česnek, špetku soli a pepře. Poté přilijte 100 ml vody, přikryjte poklicí a duste, dokud zelenina nezměkne.

Vaječná omeleta

Rychlou večeři vykouzlíte i z vajíček. Omeleta nikdy nezklame, a navíc i skvěle chutná. Rozehřejte na pánvi trochu másla a vylijte na ní směs z vajíček, sýra, salámu, šunky, žampiónů, jarní cibulky a najemno nakrájených rajčat. Dosolte a opepřete dle chuti. Podávejte s čerstvým chlebem, případně se zeleninovým salátem.

Zdroje: www.toprecepty.cz