Rychlé, levné a vynikající večeře z vajec za pár minut

Vaječné pokrmy jsou levnou a vděčnou klasikou, kterou jednou za čas nepohrdne nikdo. Občas vám taková omeleta, hemenex nebo volské oko zachrání rodinu před hladem, když nemáte nápad, co zrovna uvařit k večeři.

Vajíčka a pokrmy z nich nemusíte jíst jen k snídani. Vajíčka se (v rozumné míře) hodí i na večeři. Pokrmy z nich jsou připravené za pár minut a určitě si na nich pochutná celá rodina.

Vajíčková pomazánka s bylinkami

Vajíčkovou pomazánku milují dospělí i děti. Suroviny na její přípravu má většinou v lednici každý z nás a když ne, snadno je pořídí v každém obchodě s potravinami. Klasikou jsou na tvrdo uvařená vejce, cibulka, majonéza nebo jogurt. Skvělou chuť dodá vajíčkové pomazánce i tavený sýr nebo žervé. Pokud chcete tradiční pomazánku vylepšit, přidejte tuňáka, jarní cibulku, čerstvé bylinky nebo třeba brynzu.

Vaječná omeleta má mnoho variant. Zdroj: Shutterstock

Rychlým řešením je omeleta

Když nestíháte, ale chcete něco teplého do žaludku, je nevhodnějším řešením omeleta. Třeba selská s bramborami a slaninkou nebo nadýchaná francouzská, na každé z nich si pochutnáte. Do omelety můžete přidat i houby, klobásku, zeleninu, či sýry, prostě vše, co vám lednice nabídne.

Dokonalá míchaná vajíčka

Další klasikou jsou míchaná vajíčka, která není vůbec snadné připravit tak, aby byla krémová a vláčná. Pokud si na nich chcete opravdu pochutnat, používejte vajíčka co nejčerstvější a pořádně je našlehejte. Jemnost zase dodáte několika kapkami smetany. Vajíčka solte až hotová, nikdy ne na pánvi, uvidíte ten rozdíl.

Míchaná vajíčka solte až hotová, nikdy ne na pánvi, uvidíte ten rozdíl. Zdroj: iva / Shutterstock

Děti milují vaječné muffiny

Pokud mají vaše děti rádi muffiny, vyzkoušejte ty z vajec. Jsou snadné a kreativní. dejte si rozehřát troubu, rozšlehejte vejce, přidejte špenát, rajčátka, sýr, papriku a kousky slaniny. Osolte, opepřete a přidejete nasekané bylinky. Pečte ve vymazané formě na muffiny.

Vejce Benedikt podle šéfkuchaře Marka Fichtnera

Mezi celebritami a v lepších hotelových restauarcích jsou k snídani velmi oblíbená vejce Benedikt, tak proč si je neudělat doma. Šéfkuchař Marek Fichtner na ně nedá dopustit a doma je rodině pravidelně připravuje podle receptu, na který budete potřebovat 8 plátků anglické slaniny, 4 plátky toustového chleba, 100 g čerstvého baby špenátu. Na pošírovaná vejce pak 400 ml octa a 4 vajíčka. Vše se zakápne holandskou omáčkou, která se připravuje ze 125 g másla, 2 žloutků, polévkové lžíce vinného bílého octa, soli, pepře a citrónové šťávy na dochucení.

Opečte slaninu, dejte ji na opečený toust, na ni trochu špenátu, do něj vajíčko a vše nakonec zakápněte holandskou omáčkou. Zdroj: Shutterstock

Holandská omáčka na vejci Benedikt nesmí chybět

Nechte rozpustit máslo na holandskou omáčku. Do kastrůlku dejte čtyři žloutky, vinný ocet a šlehejte, dokud směs nezhoustne a nebude vláčná. Pak ji sundejte z ohně a začněte do ní zašlehávat rozpuštěné máslo. Dochuťte solí, pepřem a citrónovou šťávou.

V dalším hrnci přiveďte vodu k varu, osolte a ztlumte tak, aby byla těstě pod bodem varu. Vezměte naběračku, dejte do půlky ocet, do něj rozklepněte vejce a naběračku ponořte opatrně do vody. Za tři minuty zkontrolujte, a když je bílek pevný, žloutek měkký a pružný, tak vyndejte. Hotové vejce osušte.

Opečte slaninu, dejte ji na opečený toust, na ni trochu špenátu, do něj vajíčko a vše nakonec zakápněte holandskou omáčkou. Můžete servírovat!

Zdroj: www.fresh.iprima.cz, www.magazin.recepty.cz, www.apetitonline.cz