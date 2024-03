Nemáte jít čas nakoupit a nevíte co doma uvařit? Ideálním řešením je chutná večeře ze zbytků. Vyzkoušejte náš tip!

Chutné a lákavé pokrmy se dají mnohdy velice snadno uvařit i z toho, co vám zbylo v lednici. Stačí se jen předem zamyslet, jak nedojedená jídla či potraviny správně zkombinovat a využít. Vyzkoušet můžete vynikající zapečené brambory s mletým masem. Jejich příprava je nejen jednoduchá, ale i rychlá.

Zapečené brambory

Výhodou tohoto pokrmu je jeho pestrá variabilita, a proto jej můžete připravit pokaždé jinak. Skvěle tak využijete všechna možná nedojedená jídla. Brambory se dají zapékat se zeleninou, sýry, houbami, ale i masem. Přidává se také smetana, rajčatová směs a různé druhy koření a čerstvých bylinek. Zapečené brambory jsou skvělým obědem, ale i večeří.

Potřebujete spotřebovat rajčata?

Právě do zapečených brambor je skvěle využijete. Nejprve je však zbavte slupky. Udělejte v nich zářez ve tvaru X a ponořte je na 1 minutu do horké vody se špetkou soli. Pak je vyjměte a vložte do misky s ledovou vodou. Slupka se během mžiku sama svlékne, nebo vám půjde snadno dolů za pomocí nože.

Do zapečených brambor skvěle zužitkujete rajčata.

Využijete i nedojedené beraní rohy

Do zmíněného pokrmu jsou výborné i nasekané beraní rohy. Jedná se o známé špičaté papričky s mírně pálivou chutí.

Mleté maso a majolka

S bramborami se skvěle pojí i chuť mletého masa, můžete využít nejen syrové, ale i ve formě nedojedených karbanátků. Celkovou chuť pokrmu zjemní samozřejmě majonéza. Můžete použít koupenou, ale stejně tak i domácí. Nejdůležitější vždy je, aby měly všechny použité ingredience stejnou teplotu.

Zapečené brambory s majolkovou směsí

Nejprve si uvařte ve slupce 8 větších brambor, ve výsledku by však měly být nedovařené a tvrdší. Nechte je vychladnout, oloupejte je a pokrájejte na plátky. Vložte je do mísy a smíchejte je s mletým masem nebo najemno posekanými karbanátky, rajčaty a beraními rohy. Poté směs okořeňte dle chuti solí a pepřem a přidejte také oregano, tymián a papriku. Veškeré ingredience promíchejte.

S bramborami se skvěle pojí i chuť mletého masa, můžete využít nejen syrové, ale i ve formě nedojedených karbanátků.

Fáze zapékání

Bramborovou směs přesuňte do pekáčku předem vytřeného olejem a položte na ni omyté pokrájené listy hlávkového zelí. Zalijte směsí majolky, strouhaného sýra a trochou oleje a dejte zapékat do vyhřáté trouby na 200 °C. Upečte do zlatova a podávejte se zeleninovým salátem.

