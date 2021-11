Vejce benedikt: Vynikající, vydatná snídaně, která rozzáří den celé vaší rodině

Tato lahůdka sice nepatří mezi dietní pokrmy, jednou za čas si ji ale dopřát můžete. Vejce benedikt je totiž pasováno mezi největší snídaňovou klasiku. Udělejte si lahodnou a pohodovou nedělní snídani a připravte si vejce benedikt.

Lék na kocovinu

Tradiční recept pochází ze Spojených států, a jak to tak bývá, o jeho vzniku koluje řada legend. Nejznámější vypravuje o newyorském burzovním makléři jménem Lemuel Benedict. Ten měl krátce před polednem roku 1894 dorazit do restaurace Waldorf Astoria s cílem dát si nějaký pokrm, který ho zaručeně dostane z kocoviny. Když v jídlením lístku nic nenašel, číšníkovi nadiktoval recept, který se skládal z ingrediencí, jako je na másle opečený toast, šunka, ztracené vejce a holandská omáčka. Tento „vyprošťovák" zaujal vrchního Oscara Tchirkyho natolik, že ho zařadil do snídaňového menu.

Kuchařská maturita

I když je holandská omáčka považována za jednu ze základních omáček vůbec, mezi kuchaři představuje jakousi maturitu. Její příprava totiž vyžaduje absolutní soustředění. Podle doložené historie ji do Francie dovezli z Holandska francouzští Hugenoti. Omáčka se nejčastěji podává k zelenině a k rybám. Dejte si pozor, nedá se ohřát. Proto ji připravujte přímo v čase servírování. Jelikož obsahuje tepelně neupravená vejce, nepodávejte ji těhotným a lidem s oslabenou imunitou. Hrozí totiž nakažení salmonelou.

Ztracené vejce

Ztracené nebo také zastřené vejce nepatří mezi běžně připravované pokrmy. Podobně, jako holandská omáčka, se považuje za jeden z vrcholů kulinářské zručnosti. Hlavním kouzlem ztraceného vejce tkví v pevném bílku a tekutém žloutku, který se po nakrojení rozlije po toustu a talíři. Tajemství dokonalých ztracených vajec je v jejich čerstvosti. Čím kratší dobu putovalo vejce od slepice k vám do lednice, tím lépe. Starší vejce má totiž bílek více tekutý, a ve vodě nebude tolik držet pohromadě.

Vejce benedikt

Na vejce benedikt pro 4 osoby budete potřebovat 4 čerstvá vejce, 4 plátky šunky a 2 anglické muffiny nebo toastový chléb. Na holandskou omáčku 150 g másla, 2 žloutky, 1 lžíce citrónové šťávy, 1/2 lžíce vody, sůl a pepř. Nejprve si připravte ztracená vejce. Vodu v hrnci osolte a přidejte do ní lžíci octa. Přiveďte ji těsně pod bod varu. Vodu lžící roztočte tak, aby se vytvořil mírný vír. Vejce rozklepněte do mističky nebo hrnečku a nechte ho sjet do středu víru. Vařte 3-4 minuty. Poté ho opatrně vytáhněte děrovanou naběračkou a vložte do studené vody. Bílek se ještě zatáhne. Vodu vylijte a vejce lehce osušte papírovou utěrkou.

Holandská omáčka z mixéru

Tradičně se holandská omáčka vaří ve vodní lázni. Zde však hrozí, že se žloutky připečou ke dnu mísy nebo se máslo srazí. Existuje proto jednodušší postup, na kterém nelze nic zkazit. Stačí vám k tomu tyčový mixér. Máslo dejte do hrnce a nechte ho rozpustit. Do vysoké nádoby nalijte citrónovou šťávu, vodu, žloutky a trochu soli a pepře. Mixérem žloutky rozmixujte. Poté si do jedné ruky vezměte hrnec s rozpuštěným máslem a tenkým pramínkem ho lijte do nádoby. Hlavicí mixéru několikrát projeďte nahoru a dolů. Omáčka bude hotová, jakmile zesvětlá a zhoustne.

Dokonalá snídaně

Anglické muffiny nebo toasty opečte na troše másla nebo nasucho, položte na ně plátek šunky a osušená ztracená vejce. Vše zalijte dvěma lžícemi holandské omáčky a podávejte.

Zdroj: www.reflex.cz, www.ochutnejtesvet.cz