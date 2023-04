Vejce Benedikt na 4 fantastické způsoby: Podívejte se pod ruce šéfkuchaře!

Naučete se jen zdánlivě složitý způsob přípravy a oslňte vynikající snídaní! Vejce Benedikt vás překvapí různými technikami, ale je to jídlo vlastně velmi rychlé. Jen vědět, co dělat. Roman Paulus vás to naučí.

Vejce Benedikt: Snídaně, kterou oslníte! Nevíte, oč běží? Vejce Benedikt na čtyři způsoby představuje Roman Paulus v tomto krátkém a svižném videopříspěvku: Který Benedikt si vejce objednal? Kdo ví, kde se vzalo netypické jméno Benedikt. V druhé polovině devatenáctého století někdo kuchaři zadal úkol připravit pečivo s plátkem uzeniny a ztraceným vejcem. Kuchař úkol provedl, ale ještě pokrm přelil holandskou omáčkou. Vejce Benedikt bylo na světě! Možná si snídani po dlouhé noci objednal makléř Lemuel Benedict či milionář LeGrand Benedict, či snad dávno před nimi ochutnali ztracená vejce na toustu benediktínští mniši. Faktem je, že dnes vejce Benedikt provází nejen anglický muffin, toust nebo jiné pečivo a uzenina, ale hlavně omáčka. Pokrm s plátkem lososa se může také jmenovat vejce Hemingway, varianta s dušeným špenátem se zase skrývá pod názvem florentinská vejce. Ještě holandskou omáčku a budete mít vejce Benedikt s avokádem perfektně zvládnuté. Zdroj: shutterstock.com Holandská omáčka a Gordon Ramsey Takto připravené vejce Benedikt se přelévá holandskou omáčkou, pod kterou si laik představí všelicos. Dnes se často holandská omáčka zaměňuje za bešamel. Obě tyto omáčky sice pocházejí z francouzské kuchyně, ale jsou docela jiné. Zatímco bešamel se připravuje z másla, mouky a mléka, holandská omáčka je výsledkem šlehaných žloutků s troškou bílého vína, citronovou šťávou nebo octem, solí a pepřem. Tato směs se šlehá ve vodní lázni, dokud žloutky nezhoustnou do hutnější pěny. Postupně se do směsi zašlehá i rozpuštěné máslo. A je to. Například světoznámý Gordon Ramsey tvrdí, že právě holandská omáčka je nejdůležitější součástí této rychlé a vynikající snídaně. Když víte, co děláte, celý recept zvládnete skutečně za chviličku. A jaké triky na přípravu vajec Benedikt má tento šéfkuchař? Vyzkoušejte doma připravit tuhle skvělou snídani. Zdroj: Stepanek Photography/Shutterstock.com Ramsey dává pod vejce osmahnutou parmskou šunku a ve výpeku z ní pak opéká pečivo. Právě dobré propečení nebo toustování je nutné k tomu, aby pečivo nezačalo na talíři předčasně měknout. Do holandské omáčky přidává trošku octa s estragonem, a hlavně radí poctivě šlehat. V opačném případě se vejce začnou srážet, totéž platí i pro máslo. Jen díky rychlému šlehání se žloutková pěna s rozpuštěným máslem spojí. Až na závěr se přidává trocha citronové šťávy, sůl a pepř. Nezapomeňte také ztracená vejce po vyjmutí z hrnce nechat oschnout na papírové utěrce. Pokud je dáte hned na šunku, přidáte také nechtěně spoustu vody a pečivo začne nepříjemně měknout.