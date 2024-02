Patříte k jedincům, kterým připadá uvařit vejce naměkko jako neskutečná věda? Nechte si poradit od zkušeného šéfkuchaře jako je Zdeněk Pohlreich.

Pro někoho je vaření vajec doslova banalitou, pro druhé nedosažitelným kuchařským uměním. Ve skutečnosti stačí znát pár důležitých pravidel, které vám zaručí dokonalý výsledek. Pokud se tedy necítíte při vaření vajec silní v kramflecích, vsaďte na osvědčené tipy slavného českého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, který ví, jak si poradit.

Vejce jsou základ kuchařského umu

Vajíčka jsou jednou ze základních potravin, která je plná užitečných živin a zdrojem energie. „Na vejcích se pozná kuchař,“ říká Zdeněk Pohlreich. Pro někoho na první pohled jednoduché teplé jídlo skýtá mnoho záludností. Jak tedy dosáhnout naprosto dokonalého žloutku i bílku dle požadovaného výsledku?

Zásadní je příprava vajec

„Pokud se chystáte vařit vejce jak natvrdo, tak naměkko i na hniličku, vyndejte je pár hodin před samotnou přípravou z lednice, aby měly pokojovou teplotu,“ radí Zdeněk Pohlreich. Má to hned dvě výhody. Vajíčko vám půjde po uvaření nejen mnohem jednodušeji oloupat, ale s jistotou dosáhnete vždy požadovanou konzistenci.

Dostatek vody a vždy horká

Dbejte také vždy na to, aby byla při vaření všechna vejce náležitě potopená pod hladinou vody. Nikdy je nevkládejte do studené vody, je to nejčastější prohřešek. Bude se vám pak jen velice těžko odhadovat okamžik, kdy je vejce hotové přesně tak, jak potřebujete. Vejce vždy vkládejte do vroucí vody a ihned začněte sledovat čas. Jakmile stanovená doba uplyne, vajíčka vyjměte a ihned zchlaďte proudem studené vody. Díky tomu se uvnitř vejce zastaví proces vaření.

close info HandmadePictures zoom_in Sůl totiž zabrání popraskání vajec, a navíc se skořápka se po uvaření krásně loupe

Trik se solí či octem

Chcete si zajistit, že vám při vaření nepopraská skořápka? Zdeněk Pohlreich pro tyto účely používá trik se solí, které přidá do vody i několik lžic. „Sůl totiž zabrání popraskání vajec a navíc se skořápka po uvaření krásně loupe,“ vysvětluje šéfkuchař. Stejně tak můžete použít několik lžic octa, který má podobné účinky.

Dokonalé vejce naměkko

Správně uvařené vejce naměkko by mělo mít po zanoření lžičky mírně tekutý žloutek, ale tuhý bílek. Podle Zdeňka Pohlreicha by doba vaření neměla nikdy překročit 4 minuty.

close info Shutterstock zoom_in Vejce naměkko, natvrdo nebo „něco mezi“? Takto se mění konzistence a vzhled bílku a žloutku podle doby vaření...

Vejce na hniličku

Pokud chcete servírovat vejce na hniličku, vařte je 7 minut varu. Bílek by měl být naprosto tuhý a žloutek na krajích jen lehce zatuhlý, ale uvnitř stále příjemně měkký.

Vejce natvrdo

A jak dosáhnout vejce natvrdo, které má zcela uvařený nejen bílek, ale i žloutek? V tomto případě vařte vejce po dobu 9 až 10 minut. Ne však déle! Došlo by k vysušení žloutku a jeho krásně žlutá barva by se změnila na modrozelenou, někdy až šedou.

