Vejce natvrdo jsou nejklasičtějším způsobem, jak připravovat vejce. Není to žádná věda. Až na to, že vejce mohou skončit popraskaná, převařená nebo naopak nedovařená. S tímto fíglem se tomu ale můžete obloukem vyhnout, podívejte.

Vajíčka natvrdo jsou nesmrtelná klasika a nejběžnější způsob přípravy vajec. Jenže je bohužel nestačí jen hodit do horké vody a dodržet předepsaný čas. Během tohoto úkonu vás totiž může potkat spousta komplikací. Každé vejce je trochu jiné, a proto se může stát, že i když dodržíte předepsaný čas, jedno vejce bude nedovařené a druhé naopak převařené. Nedovařené jde ještě s poměrnou galancí zachránit, ale když se vám převaří, nebo praskne, už z toho tak lehce vybruslit nemůžete. Naštěstí můžete zkusit fígl, který používaly dost pravděpodobně vaše babičky. A ty ví koneckonců nejlépe vše, co má co společného s kuchyní.

Video, kde se můžete přesvědčit o triku s citronem, najdete na Youtube kanále ichoosehope:

Zdroj: Youtube

Babičky ví všechno nejlíp

Trik je v tom vařit vejce s pár plátky citronu. Obvykle stačí jeden nebo dva. Samozřejmě si tak jako tak musíte dávat pozor, abyste vejce do hrnce nehodili nějakou větší silou, tím pak hrozí, že prasknou. A to nezachrání ani citron. Nicméně po tom, co vajíčka opatrně vložíte do hrnce, přidejte dva plátky citronu. Ten vám zaručí, že skořápka zůstane během vaření nepoškozena. Zároveň vám svěží vůně citronu dokonale provoní celou kuchyň. A to je malé, leč významné plus.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete, aby vám vejce při vaření neprasklo, přidejte k němu plátek citronu.

Dvakrát snadnější loupání

Moc citronu nekončí u vůně kuchyně a nepopraskané skořápky. Rovněž vám bude nápomocen u loupání skořápky. Ta se bude po vyndání vajec z vody s plátkem citronu loupat jedna báseň. Také budou mít krásný a přirozený tvar. Pokud budete chtít dát vejce do pomazánky, tak si s tvarem starosti dělat samozřejmě nemusíte, ale pokud chcete naservírovat opravdu precizně tvarované vajíčko natvrdo, citron vám s tím hravě pomůže. A pokud nemáte citron, použijte při vaření vajec ocet. Splní úplně stejnou funkci, ale jeden menší rozdíl se přeci najde. Kuchyň vám rozhodně neprovoní.

Zdroje: bydlimeutulne.cz, adbz.cz