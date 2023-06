10 fantastických receptů z vajec: Znáte vejce Florentine nebo asijskou misku?

Měkká, natvrdo, vcelku, nakrájená či plněná. Ve všech podobách jsou vejce prostě báječná! Vyzkoušejte některý z našich 10 receptů, určitě si mezi nimi vyberete a pochutnáte si.

Sýrová omeleta s hráškem a špenátem

V tomto receptu se místo špenátu bude krásně vyjímat i rukola.

Na 1 porci, 15 minut

2 vejce • 1 lžička oleje • 1/2 šálku vařeného mraženého hrášku • 1 šálek baby špenátu • 2 lžíce strouhaného sýra • 1 lžíce nasekaných čerstvých bylinek, např. petrželky nebo pažitky

1. Vejce vyklepněte do mísy a prošlehejte, v pánvi na středním plameni zahřejte olej. Vlijte vejce a nechte je 10 minut prohřívat, můžete ke středu shrnovat okraje omelety tak, aby do vzniklého místa vytekla tekutina z prostředku.

2. Do středu omelety položte hrášek, špenát, sýr a bylinky. Když už je omeleta téměř hotová, ale ne zcela propečená, opatrně přeložte jednu její polovinu.

3. Pokračujte v opékání 30 sekund, poté pečte z druhé strany dalších 30 sekund.

Plněná vejce Zdroj: Shutterstock

Plněná vejce

Hvězda všech obložených mís, ve které zužitkujete koledu.

6 porcí, 20 minut

6 velkých vajec • 2 lžíce majonézy nebo tatarky • 1 lžička hořčice • trocha sardelové pasty • sůl a pepř • paprika • citron

1. Vejce uvařte natvrdo, oloupejte, přepulte a opatrně z nich vyndejte žloutek. Ten rozmačkejte vidličkou s majonézou, hořčicí a sardelovou pastou a dochuťte.

2. Žloutkovou hmotou naplňte cukrářský sáček a s jeho pomocí nastříkejte hmotu do bílků. Ozdobte paprikou, pažitkou či bylinkami.

Koprovka s vejcem a bramborami Zdroj: Shutterstock

Koprovka s vejcem a bramborami

Klasika, která se obejde i bez masa.

4 porce, 45 minut

3 lžíce másla • 2-3 lžíce hladké mouky • 500 ml zeleninového vývaru • 1 svazek kopru • 100 ml mléka • 3 lžíce zakysané smetany • 250 ml smetany ke šlehání • sůl a pepř • cukr, ocet • uvařené brambory a vařená vejce k podávání

1. Na mírném plameni rozpusťte máslo, zaprašte ho moukou a míchejte, až vznikne světlá jíška. Přidejte mléko, pak obě smetany, sůl a pepř. Vhoďte nasekaný kopr a chuť takto vzniklé omáčky dolaďte cukrem a octem.

2. Podávejte s bramborami a vejci.

Pohankové palačinky se špenátem Zdroj: Shutterstock

Pohankové palačinky se špenátem

Snídaně-skládačka, do které si každý může podle libosti dát to, co mu nejvíc chutná.

4 porce, 50 minut

80 g pohankové mouky • 5 středně velkých vajec • 250 ml mléka • máslo • 100 g šunky, salámu nebo lososa • 150 g baby špenátu či rukoly • 100 g strouhaného sýra

1. V míse smíchejte mouku, 1 vejce, mléko a špetku soli. Odstavte na 30 minut až na 3 hodiny.

2. Na velké pánvi rozpusťte máslo až zpění, přidejte tolik těsta, aby pokrylo pánev v tenké vrstvě. Opékejte a až se na povrchu zatáhne, palačinku obraťte. Spotřebujte postupně všechno těsto. Na druhé pánvi opečte na troše másla čtyři volská oka.

3. Na každou palačinku dejte plátek šunky, salámu nebo lososa, přidejte lístky špenátu nebo rukoly, posypte sýrem a navrch položte volské oko. Rohy zajistěte párátkem a můžete hned podávat nebo nechat v teplé troubě, než se vzbudí zbytek rodiny.

Výživná asijská miska Zdroj: Shutterstock

Výživná asijská miska

Tahle polévka plná bílkovin vás postaví na nohy. Můžete v ní kombinovat to, co je zrovna po ruce, třeba do ní pokrájejte červené zelí, ředkev a nebojte se přidat pálivou papričku.

4 porce, 30 minut

300 g nudlí ramen • 80 g špenátových listů • 2 vejce • 150 g žampionů • 2 jarní cibulky • 20 g čerstvého zázvoru • 2 lžičky sezamových semínek • 200 g vařených nebo pečených kuřecích prsou • 100 g uzeného tofu • 60 ml sójové omáčky • 800-1000 ml dobrého, ideálně domácího vývaru

1. Uvařte nudle do poloměkka a propláchněte je pod studenou vodou. Špenát spařte horkou vodou a pak ho hned sceďte a dejte do ledové vody. Vejce vařte 6 minut ve vroucí vodě, aby byly naměkko. Pak je dejte do studené vody a opatrně oloupejte.

2. Žampiony pokrájejte na čtvrtiny a opečte na pánvi na trošce oleje. Jarní cibulku nakrájejte na tenké proužky. Oloupejte zázvor a nakrájejte ho na 4 tenké plátky (jeden na porci). Sezamová semínka opražte na pánvi dozlatova. Kuřecí maso nakrájejte na úhledné plátky, tofu na kostky.

3. Do předehřátých polévkových misek dejte 1 lžíci sójové omáčky. Do misek rozdělte připravené suroviny a zalijte je horkým vývarem, do každé misky přidejte půlku vejce naměkko, samozřejmě můžete ještě přidat čerstvé bylinky.

Fritata s klobásami a hořčicí Zdroj: Shutterstock

Fritata s klobásami a hořčicí

Skvělá opilecká snídaně nebo poctivý oběd.

4 porce, vaření 40 minut

6 kvalitních vepřových klobás • 500 g nových brambor • 1 lžíce olivového oleje • 2 střední červené cibule, každá nakrájená na 8 klínků • 125 g vyzrálého čedaru, nastrouhaného • 6 velkých vajec, rozšlehaných • 1-2 lžíce celozrnné hořčice • 250 g cherry rajčat

1. Předehřejte gril na nejvyšší stupeň a opékejte na něm klobásy 8 minut z každé strany. Nakrájejte je na silná kolečka.

2. Mezitím nakrájejte brambory na zhruba 1,5cm velké kousky, ve vroucí osolené vodě je vařte 12-15 minut nebo dokud nezměknou. Mezitím rozehřejte olivový olej na těžké pánvi a 5-6 minut v něm smažte cibuli, dokud nezměkne. Brambory slijte, přidejte k cibuli a promíchejte; vařte další 2-3 minuty. Dochuťte pepřem. Přisypte plátky klobásy a vše dobře promíchejte.

3. V míse smíchejte sýr a vejce a podle chuti přidejte hořčici; dochuťte. Vaječnou směs nalijte na náplň z klobásy a brambor, poklaďte rajčátky. Opékejte 3-4 minuty; pánev dejte pod gril a pečte další 3–4 minuty, dokud není fritata hotová.

Vejce v karí Zdroj: Shutterstock

Vejce v kari

Vypadá to trochu nezvykle, ale určitě si tento pokrm zamilujete!

4 porce, 35 minut

¼ šálku oleje • 2 středně velké cibule, nahrubo • 6 stroužků česneku, nasekané • 5cm kousek zázvoru, najemno • 2 svitky skořice • 6 zelených tobolek kardamomu • 1 lžička mletého koriandru • ½ lžičky kurkumy • ½ lžičky kuliček pepře • 6 velkých zralých rajčat, nasekaných • 1 lžička soli • ½ lžičky koření garam masala • 6-8 natvrdo vařených vajec • hrst čerstvého koriandru

1. Ve velké těžké pánvi zahřejte na středním plameni olej. Opékejte v něm cibuli, až pomalu zhnědne. Vmíchejte česnek a zázvor, opékejte pár minut a pak přihoďte skořici a kardamom. Jakmile se koření začne opékat, přidejte koriandr, kurkumu a kuličky pepře.

2. Přilijte rajčata, sůl a šálek vody. Za občasného zamíchání vařte asi 15 minut, až směs zhoustne. Přidejte kořenící směs a stáhněte teplo na minimum. Pokud je omáčka hustá, přilijte ještě aspoň půl šálku vody.

3. Do směsi dejte 4 až 6 vajec, zbylá dvě podélně nakrájejte na půlky či čtvrtiny a položte je do směsi tak, aby byl vidět žloutek. Až budou vejce prohřátá, přesuňte směs na talíř či misku a ozdobte pořádnou porcí koriandru.

Pide – lodičky s náplní Zdroj: Shutterstock

Pide – lodičky s náplní

Turecký recept, který je vlastně takovou pizzou se spoustou sýra, špenátu nebo mletého masa. A samozřejmě také s vejcem navrchu.

8 porcí, 1 hodina + 1 hodina kynutí

½ šálku teplé vody • ½ šálku teplého mléka • 2 ½ šálku hladké mouky • 2 lžičky sušeného droždí • 1 lžíce cukru • 2 lžičky soli

Na náplň: 1 kg sýra (mozarella, balkán, cottage, ideálně jejich směs) • 2 vejce + 1 vejce na každou lodičku • 7-8 lžiček másla • 3 lžíce oleje

1. Do mísy prosejte mouku, droždí, cukr a sůl, přidejte mléko a vodu a dobře promíchejte. Těsto zpracovávejte tak dlouho, až je hladké a pružné. Vytvořte z něj kouli, přikryjte ho čistou vlhkou utěrkou a nechte asi hodinu kynout, až zdvojnásobí svůj objem.

2. Na náplň nastrouhejte nebo nadrobte sýr (nebo jejich směs) a smíchejte ji s prošlehanými vejci.

3. Vykynuté těsto znovu propracujte, pak ho rozdělte na 8 dílů, z každého udělejte kouli. Každou kouli zploštěte rukama a vyválejte do oválu. Potřete sýrovou směsí, okraje ohněte dovnitř a vytvořte na koncích špičky. Okraje potřete olejem a na plechu s pečicím papírem pečte v troubě předehřáté na 190 °C tak dlouho, až zezlátnou okraje. Na každou lodičku poté vyklepněte jedno vejce a znovu pečte, až budou bílky dobře propečené.

4. Až pide vytáhnete z trouby, pokapejte je rozpuštěným máslem.

Vejce Florentine Zdroj: Shutterstock

Vejce Florentine

Spojení vejce, špenátu a holandské omáčky je prostě božské.

4 porce, 30 minut

2 velké housky • 4 velká vejce • 250 g baby špenátu

Na holandskou omáčku: 3 žloutky • 200 g másla • 50 ml bílého vinného octa • ½ šalotky nebo kousek bílé cibule, najemno • čerstvě mletý pepř • sůl

1. Na holandskou omáčku nechte pomalu rozpustit máslo a seberte z něj pěnu. Nenechte ho ztmavnout!

2. Mezitím dejte do rendlíku cibuli, pepř a ocet. Vařte, až zůstane čtvrtina původního množství. Tekutinu přeceďte.

3. Žloutky, zredukovaný ocet a sůl dejte do mísy nad vodní lázeň s horkou, ale ne vroucí vodou, šlehejte, až hmota zdvojnásobí svůj objem. Sundejte z plotny a pomalu začněte přidávat máslo. Šlehejte, aby vznikla emulze. Kdyby byla směs moc hustá, přidejte do ní pár kapek teplé vody.

4. Do jiného rendlíku s vroucí vodou dejte lžíci octa. Vejce rozklepněte po jednom do šálků, udělejte v horké vodě vír a do něj jedno po druhém opatrně vlijte. Pošírujte je takto zhruba 3 minuty, aby žloutek zůstal tekutý.

5. Mezitím opečte rozpůlené housky a v jiné pánvi nechte zavadnout špenát. Ze špenátu vymačkejte vodu. Na každou půlku housky pak položte špenát, vejce a polijte omáčkou. Tu můžete ještě přihřát nad rendlíkem s horkou vodou.

Vajíčková pomazánka Zdroj: Shutterstock

Vajíčková pomazánka

Kdo má chuť vrátit se do dětství, ten si určitě užijte tuhle klasiku na chleba

4 porce, 25 minut

6 vajec, uvařených • 1 malá cibule • 4 nakládané okurky • 1 lžíce kaparů • 100 g tvarohu • 2 lžíce majonézy • sůl • čerstvě mletý pepř • pažitka • ředkvičky

1. Vejce oloupejte a nakrájejte na kostičky, cibuli a okurky najemno. Přidejte nasekané kapary, tvaroh, majonézu, promíchejte a dochuťte. Podávejte na tmavém chlebu ozdobené ředkvičkami nebo bylinkami.

Zdroj: Časopis Receptář