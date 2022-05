Většina lidí dělá chyby při skladování vajec: Rozhodně nepatří do dvířek lednice

Vejce patří mezi základní potraviny, bez kterých se v kuchyni neobejdeme. Aby vám vydržela vždy čerstvá a zdravá, nedělejte zbytečné chyby při jejich skladování, které ohrožují nejen jejich trvanlivost, ale i kvalitu.

Vejce jsou mimořádně zdravá potravina, která obsahuje kvalitní bílkoviny, základní minerály a vitaminy. Kromě toho báječně chutná a hodí se do mnoha pokrmů. Některé potraviny nejsou nutně určeny k uložení do chladničky a týká se to i vajec. Nikdo nechce riskovat, že se v nich budou množit bakterie a budou se kazit. Trvanlivost vajec činí 28 dní, tak jak s nimi správně nakládat, aby se nezkazila nebo nestala zdrojem nepříjemných zdravotních problémů? Poradíme vám!

Většina lednic má na dveřích speciální držák na vajíčka. Výrobce chladniček patrně nenapadlo, že jde o docela nevhodné místo pro uskladnění vajec. Zdroj: shutterstock.com

Proč neskladovat vejce v lednici

Aby se vám potraviny doma nezkazily, je dobré vědět, jak kterou skladovat a za jakých podmínek. Vždy sledujte dobu použitelnosti potravin, datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti. Většina lednic má na dveřích speciální držák na vajíčka. Výrobce chladniček patrně nenapadlo, že jde o docela nevhodné místo pro uskladnění vajec. Mnohem dříve se totiž mohou zkazit, protože potřebují stabilní teplotu, kterou právě ve dveřích lednice nemají.

Zdravá skořápka je základ

Vejce má na vnější straně skořápky ochrannou vrstvu, která chrání před bakteriemi a zárodky, jež se tak nedostanou dovnitř. Jestliže si koupíte vejce a skořápka je neporušená, není důvod dávat je do lednice, nechte je při pokojové teplotě, vydrží vám déle čerstvá. Budou se vám ve výsledku i lépe vařit. Dokonce je budete mít okamžitě připravená k pečení mnoha dezertů a budou se vám mnohem lépe šlehat.

Nikdy také vejce neumývejte, protože byste tak zničili jejich ochranný film!

Jak vejce reaguje na chlad

Ve chvíli, kdy dáváte vejce do lednice, je mnohem pravděpodobnější, že náhlé změny teplot podpoří růst bakterií na vaječné skořápce. Střídání teplot jim opravdu nesvědčí. Jestliže jste již čerstvá vajíčka do lednice umístili, už je nevyndávejte.

Jak zjistit, zda je vejce prošlé či zkažené

Jde o velice snadný trik a stačí při něm pouze vejce ponořit do připravené nádoby s vodou. Jestliže se celé potopí, prošlé dozajista není a můžete jej použít. Pokud zůstane na povrchu, raději vejce zlikvidujte.

Další metoda je také banální. Rozklepněte vajíčko na talíř a prohlédněte ho. Kdybyste na dně vaječné skořápky viděli či ucítili něco neobvyklého, je to známka toho, že vajíčko již není v pořádku. Syrový žloutek i bílek by měly mít běžnou konzistenci, neměly by být řídké.

Jestliže se vejce celé potopí, prošlé dozajista není a můžete jej použít. Pokud zůstane na povrchu, raději vejce zlikvidujte. Zdroj: shutterstock.com

Co vejce potřebují

Čerstvá vejce byste měli skladovat vždy při teplotě do 20 °C, ideálně v původním obalu v lednici. Rozhodně je nevystavujte slunečnímu záření. Vejce vždy uchovávejte nejlépe v uzavřené nádobě. Pamatujte, že vejce patří do skupiny produktů, které je nejlepší skladovat v takovém množství, abyste je vždy stihli spotřebovat včas, to znamená do 4 týdnů. Nikdy si proto nedělejte větší zásoby vajec, které by byly vystaveny možnému riziku. Při špatném skladování nebo nevhodné přípravě vajec riskujete závažné onemocnění bakterií salmonela, které vede ke zvracení, průjmu a může způsobit i dehydrataci organismu.

Zdroje: www.plnezdravi.cz, www.m.magazinplus.cz, www.mojezdravi.cz