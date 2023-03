Čím potřít vejce, aby vydržela dlouho čerstvá i bez lednice. Babičky věděly!

Velikonoce jsou za dveřmi, tudíž je ten správný čas zaměřit se na vajíčka, o která nebude jistě v příštích týdnech v žádné domácnosti nouze. Pokud chcete, aby vám co nejdéle vydržela čerstvá, podívejte se na některé lety ověřené triky.

Vajíčka k Velikonocům neodmyslitelně patří, stejně tak jako beránek, pomlázka nebo mazanec. Pokud však chcete koupit vejce už teď, nemusela by vám do svátků jara vydržet. My ale známe trik, jak udržet vejce dlouho čerstvá i bez lednice.

Na to, jak skladovat potraviny v lednici a které kam umístit, se podívejte v tomto videu:

Nejprve se pojďme podívat na to, jak správně skladovat vajíčka. Ta by ideálně měla být uložena v lednici, kde se teplota pohybuje mezi 2 až 8 °C. Můžete je samozřejmě dát i na místo, kde teplota nekolísá a nepřekračuje 18 °C. Pamatujte však vždy na to, že změny teploty vajíčkům nesvědčí, proto byste je neměli dávat do dveří lednice.

Jak dlouho vydrží vajíčka?

Vajíčka mají trvanlivost přibližně pět týdnů, ale to za předpokladu, že jsou čerstvá a skladujete je tak, jak se má. Vzhledem k Velikonocům vás jistě bude zajímat, že vařená vejce natvrdo vydrží v lednici týden. Syrová vejce můžete klidně zamrazit, musíte ale oddělit žloutky od bílků.

Naše babičky vajíčka skladovaly ve slámě, vydržela jim tak déle čerstvá Zdroj: Shutterstock.com

Nenechávejte vajíčka v proložce, mají tendenci vlhnout

Před uskladněním nikdy vejce neomývejte, porušíte tím ochrannou vrstvu na povrchu skořápky a dovnitř se snáze dostanou bakterie. Ideálním místem není ani kartonové plato, ve které je kupujete. Má totiž tendenci vlhnout a bakterie z něj by mohly kontaminovat zbytek lednice.

Pokud máte vajíčko v lednici déle než deset dní, obraťte ho, jinak by žloutky mohly přischnout ke skořápkám. Vajíčko nikdy nedávejte blízko aromatických potravin, snáze totiž absorbují cizí pachy, což může být mnohdy nepříjemné.

Většina lednic má na dveřích speciální držák na vajíčka. Výrobce chladniček patrně nenapadlo, že jde o docela nevhodné místo pro uskladnění vajec. Zdroj: shutterstock.com

Jak skladovaly vejce naše babičky?

Už naše babičky uchovávaly vajíčka na tmavém a chladném místě. Díky tomu jim prý vydržela čerstvá až půl roku. Také je nakládaly do vodního skla. Někdy dokonce na vrstvu pšenice. Nesměla se dotýkat a nakonec se zasypala další vrstvou pšenice, aby byly zakryté.

Nejoblíbenějším trikem bylo potření skořápky vajec slabou vrstvou vepřového sádla. Mnohem déle pak vydrží čerstvá, i když je nedáte do ledničky. Pokud ji tedy máte rozbitou nebo jedete někam, kde lednice není, a vy potřebujete, aby vám vajíčka vydržela, toto je skvělá volba.

