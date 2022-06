Jak uvařit vejce v mikrovlnce: Bez exploze a chuťově dokonalé

Chcete si uvařit vejce v mikrovlnce a nevíte jak? Jde to i bez katastrofických scénářů, které jste možná slyšeli vyprávět od známých. Ve skutečnosti se jedná o naprosto jednoduchou a rychlou záležitost.

Mikrovlnná trouba je v mnoha domácnostech velkým pomocníkem. Slouží nejen k ohřevu jídla, ale i k rozmrazování potravin, pečení nebo vaření. Dokonce si v ní můžete připravit i vajíčka, a to i bez toho, že by vejce explodovala. Prozradíme vám, jak přesně na to. Půjde o jiný postup, než když vejce vaříte na sporáku.

Teorie možné exploze

Víte, proč hrozí riziko, že vám vajíčko může v mikrovlnné troubě snadno vybouchnout? Odpověď je velmi jednoduchá. Protože je vajíčko tekuté, dojde mikrovlnným ohřevem a vysokým teplotám k postupnému uvolňování páry z jeho vnitřní části. Pára se rozpíná, a nakonec roztrhne skořápku zevnitř. V ten moment nastane uvnitř mikrovlnky k menší katastrofě, protože vajíčko zaneřádí celý spotřebič a rázem máte na nějakou dobu o zábavu postaráno. Proto je důležité dodržet několik důležitých kroků, díky nimž se dočkáte skvělého výsledku.

Udělejte si vejce naměkko v hrnečku. Je to rychlé a jednoduché. Zdroj: shutterstock.com

Jak uvařit vejce ve skořápce natvrdo

Navzdory uvedené teorii je přesto možné vajíčko ve skořápce v mikrovlnce opravdu uvařit. Jen se musí vědět, jak správně postupovat. Tajemství úspěchu tkví v nízkém výkonu mikrovlnky, a to maximálně kolem 300 wattů, a v malém otvoru ve skořápce, který můžete udělat špendlíkem. Budete potřebovat také misku, do které vložíte vejce. Naplňte ji vodou tak, aby byla vajíčka kompletně ponořená. Nádoba by měla být také dostatečně objemná, aby se jednotlivá vajíčka mezi sebou nedotýkala. Mikrovlnnou troubu zapněte na 4 minuty a máte hotovo. Vajíčka hned nevyndávejte a nechte je uvnitř trouby dojít po dobu 2 minut. Přesné časy si postupně vyladíte podle toho, jaký typ mikrovlnné trouby máte.

Chcete vejce naměkko? Zvolte metodu bez skořápky

Nejprve si připravte vhodný hrneček do mikrovlnné trouby a vymažte ho máslem. Poté do něj rozklepněte celé vajíčko a špejlí nebo párátkem propíchněte žloutek. Odvrátíte tak možnou katastrofu, protože vzduch se nebude rozpínat a žloutek se nerozprskne. Před vložením takto připraveného vajíčka do trouby zakryjte šálek poklopem. Poté spusťte mikrovlnou troubu na poloviční výkon na dobu 1 minuty a další minutu nechte vajíčka dojít.

Máte chuť na míchaná vajíčka? Není problém!

Do misky určené pro mikrovlnné trouby vyklepněte vajíčka, nádobu opět přiklopte a vložte do mikrovlnky. Časovač vždy nastavte na 20 vteřin a promíchejte je. Poté je opět vraťte do trouby a spusťte ji na dalších 20 vteřin. Tuto činnost opakujte tak dlouho, dokud nebudou mít vejce požadovanou konzistenci. Většinou stačí tak 3 až 5 cyklů.

Mikrovlnná trouba zvládne i ztracená vejce. Zdroj: shutterstock.com

V mikrovlnce zvládnete připravit i ztracené vejce

Ano, i tato lahůdka se dá „vyčarovat" v mikrovlnné troubě. Nejprve naplňte hrnek studenou vodou a přidejte do ní 1 lžíci octa. Do tohoto roztoku opatrně vyklepněte vajíčko, které by mělo být celé pod hladinou. Šálek je nutné opět přikrýt a pak už jen vložit na dobu 1 minuty do mikrovlnné trouby. V případě, že by nebyl po tomto časovém úseku bílek ještě zcela uvařený, vložte vajíčko na dalších pár sekund do mikrovlnky. Jakmile bude ztracené vejce zcela hotové, nechte jej ještě alespoň 1 minutu ve vodě dojít.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.menuodkoko.cz, www.wikihow.cz