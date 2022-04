Tipy na nejlepší velikonoční nádivky: Bleskově hotové a skoro zadarmo

Víte, co je na velikonoční nádivce úžasné? Můžete ji pokaždé připravit jinak a nemusíte se bát, že vám dojdou nápady. Máme pro vás tipy na nejlepší nádivky, díky kterým u svých hostů nebo koledníků zazáříte.

Velikonoční nádivka, někde se jí říká také hlavička, musí být krásně nadýchaná, zvenku dozlatova upečená, nesmí chybět čerstvé zelené jarní listy a domácí vajíčka. Nádivka se na Velikonoce peče samostatně v pekáčku, na plechu či v zapékací míse a už první sváteční den by měla být na stole. Končí půst a hlavičkou právě začíná hodování. Věděli jste, že naši předci ji připravovali bez pečiva? Základem bylo hodně mléka, krupice, vejce a maso. Vše se doplnilo hojným množstvím bylinek a mladých kopřiv. Používala se petržel, libeček, pažitka i celerová nať.

Základní ingredience pro typickou velikonoční nádivku. Zdroj: Shutterstock

Proč hlavička?

Nádivce se u nás říká i svítek, jeřábek nebo sekanice, záleží na regionu. Pojmenování hlavička získala v dobách, kdy kuchařky do směsi přidávaly kousky masa z telecí hlavy. Tradiční nádivka však obsahovala tři druhy masa. Vyzkoušejte naše 2 tipy na velikonoční nádivku. Klasiku s kopřivami a uzeným masem už jistě znáte, co takhle variantu s houbami nebo pro vegetariány? Pusťte se do vaření.

Nádivku můžte upéct i v kulaté formě. Zdroj: Shutterstock

Houbová nádivka

Suroviny:

250 g žampionů

2 lžíce másla + na vymazání

1 vejce

sůl

2 rohlíky nebo housky

mléko

petržel

pepř

Postup:

Houby očistěte, nakrájejte a poduste na lžíci másla asi 20 minut. Oddělte žloutek od bílku a žloutek utřete s druhou lžíci másla a špetkou soli.

Pečivo nakrájejte na kousky, namočte v mléce a přidejte do žloutkové pěny. Přisypte dušené houby, nasekanou petržel, opepřete a na závěr vmíchejte vyšlehaný sníh z bílků.

Nádivku vložte do vymazaného pekáčku a pečte při 180 °C asi 20 minut, záleží na vlastnostech trouby.

Místo velké zapékací formy připravte hlavičku jako muffiny. Zdroj: Shutterstock

Hlavička s kopřivami, špenátem a bazalkou

Suroviny:

7 starších housek nebo rohlíků

250 ml mléka

100 ml smetany ke šlehání

2 hrsti kopřivových listů

130 g baby špenátu

svazek bazalky

4 vejce

50 g másla + na vymazání

sůl

2 stroužky česneku

strouhanka na vysypání

Postup:

Pečivo nakrájené na kostičky dejte do mísy a zakápněte mlékem a smetanou. Kopřivu a špenát spařte v cedníku vroucí vodou, nechte okapat, vymačkejte přebytečnou vodu a nasekejte spolu s listy bazalky. Smíchejte s namočeným pečivem.

Oddělte žloutky od bílků a žloutky s máslem a špetkou soli vyšlehejte do hladké pěny. Přidejte do mísy k pečivu a přimíchejte i oloupaný a prolisovaný česnek. Z bílků a špetky soli vyšlehejte sníh a opatrně vmíchejte do nádivkové směsi.

Směs na nádivku vlijte do vymazané a strouhankou vysypané formy, vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 40 minut. Nechte vychladnout na mřížce, pak hotovou nádivku vyklopte a nakrájejte.

Zdroje: Apetit Online, Nadivka.cz