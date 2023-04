Velikonoční beránek podle KetoDiet: Můžete se cpát a nepřiberete!

Těšíte se na Velikonoce a chcete si je naplno užít bez zbytečných obav, že přiberete nějaké kilo navíc? Zkuste mlsat trochu jinak. Velikonoční beránek podle KetoDiet bude jistě chutnat celé rodině, a navíc je plný bílkovin, vitamínů i minerálů.

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kdy se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry k němu došlo třetí den po ukřižování. K tomuto svátku se váže mnoho křesťanských tradic a symbolů.

Jedním z nich je i velikonoční beránek, který by neměl chybět na žádné slavnostní tabuli. Zkuste ho upéct letos zdravěji! Nebudete se muset bát, že byste zbytečně přibrali a pak museli nabytá kila pracně shazovat dolů. Máme pro vás hned dva zajímavé recepty.

Velikonoční beránek podle KetoMartiny můžete připravit podle tohoto videa:

Velikonoční beránek podle KetoDiet

Nejprve si vyšlehejte 4 celá vajíčka společně s 60 ml čekankového sirupu a 10 ml citronové šťávy. Ve vedlejší nádobě vyšlehejte tuhý sníh z 1 vaječného bílku. V další misce si smíchejte sypké ingredience, tedy 120 g mandlové mouky, 50 g mouky z lněných semínek, 25 g proteinového keto nápoje – zarovnané odměrky a 12 g prášku do pečiva.

Do připravené vaječné hmoty pak postupně přidávejte střídavě sypkou směs a 140 g řeckého bílého jogurtu s 0 % tuku. Jakmile se veškeré ingredience spojí, směs ještě krátce prošlehejte. Následně do vzniklého těsta opatrně vmíchejte sníh z bílků. V případě, že by bylo těsto moc husté, můžete ho naředit trochou rostlinného mléka bez cukru.

Velikonoční beránek může být i dietní. Zdroj: stockcreations/Shutterstock.com

Pak těsto nalijte do předem vymazané formy, pokud máte formu silikonovou, vymazávat ji nemusíte. Následně vložte beránka do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte zhruba 20 minut. Ve chvíli, kdy bude těsto zlátnout, snižte teplotu na 160 °C a nechte dopéct ještě dalších 30 minut. Nakonec si udělejte test špejlí, abyste zjistili, že je beránek celý propečený.

TIP!

Tento druh těsta můžete využít i mimo velikonoční svátky. Když jej nalijete do jiné formy, budete mít vláčný a zdravý moučník po celý rok.

Velikonoční beránek Low Carb

Smíchejte 250 g kvalitního tvarohu s 30 g Erythrytolu - sladidla bez kalorií a se 4 vaječnými žloutky. Následně přidejte 200 g změklého másla, můžete využít i máslo ghí. Pak vmíchejte 200 g mandlové mouky, citrónovou kůru dle chuti a 1 sáček prášku do pečiva.

Vyzkoušet můžete i velikonočního beránka Low Carb. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ze zbylých vaječných bílků vyšlehejte tuhý sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta. Vlijte těsto do vymazané a mandlovou moukou vysypané formy a dejte péct do trouby předem vyhřáté na 180 °C na zhruba 40 minut. Nakonec ještě horkého beránka vyklopte a nechte vychladnout.

Zdroje: www.myketo.cz, www.hubnecelecesko.cz, www.ketodiet.cz