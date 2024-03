Velikonoční beránek by neměl chybět na žádném svátečním stole. Zkuste letos rychlou variantu s kandovaným ovocem. Uvidíte, že sklidíte úspěch!

Beránek je jedním z tradičních symbolů Velikonoc a můžete tuto sladkost připravit dle mnoha receptů. Někdy jsou bohužel časově náročné a v zápalu všech velikonočních příprav se pak hodí osvědčená „rychlovka“.

Máme pro vás recept, kde se nebudete muset zdržovat zdlouhavým vážením, ale jako odměrka vám poslouží obyčejný hrnek. Navíc je tento beránek plný kandovaného ovoce a sladkých rozinek. Po upečení jej stačí jen pocukrovat a uvázat mu kolem krku barevnou stuhu.

Jak upéct velikonočního biskupského beránka? Podívejte se na YouTube video na kanálu Jana C.:

Zdroj: Youtube

Velikonoční tradice

V rámci křesťanské víry je tradice pečení beránka známá již od středověku. Jednalo se o symbol Ježíše Krista, který prolil svou nevinnou krev na Golgotském kříži. Dle křesťanství je Ježíš beránek obětovaný za spásu světa, který nás vysvobozuje z otroctví hříchu. Jedná se o symbol nevinnosti a naší záchrany.

close info shutterstock.com zoom_in V rámci křesťanské víry je tradice pečení beránka známá již od středověku.

Beránek nejen na sladko

Nejčastěji se dnes beránek dělá z klasického třeného těsta, ale není výjimkou, že je i z těsta kynutého. Variant je opravdu nepřeberné množství! Například ve Francii se v období Velikonoc servíruje různě upravené jehněčí či vepřové maso. Na slavnostním stole však nechybí ani jarní zelenina jako hrášek, chřest, briošky, ovoce a samozřejmě i sladká verze beránka.

Kdy beránka upéct

Podle tradice byste se do pečení beránka měli pustit na Bílou sobotu, stejně jako se peče mazanec. Na Velký pátek se nepeklo, držel se půst.

close info Shuttestock zoom_in Nejčastěji se dnes beránek dělá z klasického třeného těsta, ale není výjimkou, že je i z těsta kynutého.

Velikonoční beránek s kandovaným ovocem

Nejprve si v míse smíchejte 2 hrnky polohrubé mouky s 1 sáčkem prášku do pečiva. Následně přisypte 1 hrnek cukru a nastrouhanou citronovou kůru z ½ citronu. Dodejte ½ hrnku mléka, ve kterém jsme rozkvedlali 4 celá vejce a vše řádně promícháme.

Pak vmíchejte do směsi ještě 2 lžíce rozinek, 1 lžíci nasekaného kandovaného ovoce, 1 lžíci nasekaných ořechů a 1lžíci nasekané čokolády. Nakonec těsto nalijte do předem vymazané a vysypané formy. Dejte péct do předem vyhřáté trouby na 50 až 60 minut. Když beránek vychladne, můžete ho polít rozpuštěnou čokoládou a dozdobit dle vaší fantazie.

