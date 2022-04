Velikonoční linecké sušenky: Luxusní pohoštění hotové bleskem

Velikonoční linecké cukroví je perfektní rychlovka. Pokud nestíháte a nemáte čas na mazanec či beránka, vsaďte právě na tuto jistotu. Přivítejte jaro křehkými sušenkami, uctíte nimi nejen své nejbližší, ale každého koledníka i hosta.

Linecké cukroví nikdy nezklame

S lineckými dobrotami vždy uspějete, protože právě toto těsto patří k nejoblíbenějším. Nemělo by tudíž chybět ani v době Velikonoc. Připravte si z něho velmi křehké sušenky, které jsou chuťově tak znamenité, že zmizí ze stolu během chvilky. Krásně voní po másle a jsou skvělou volbou k odpolednímu čaji či kávě. Vyrábět je můžete i s dětmi, které se vyřádí hlavně u zdobení.

Uleželé těsto vyválejte a můžete nechat děti vykrajovat různé jarní motivy - vajíčka, zajíčky či kuřátka. Zdroj: shutterstock.com

Velikonoční linecké sušenky

Co budete potřebovat na 50 sušenek:

250 g hladké mouky

150 g másla

80 g cukru moučka

1 žloutek

1 lžičku citronové kůry

Co budete potřebovat na polevu:

2 bílky

gelové potravinářské barvy

moučkový cukr

Vytvořte jemné těsto

Na začátku prosejte připravenou mouku a cukr do mísy, přidejte změklé máslo, žloutek a citronovou kůru. Ze všech ingrediencí vypracujte naprosto hladké těsto a zabalte ho do potravinové folie. V této fázi potřebuje těsto odpočívat v chladu, proto jej vložte na ½ hodiny do lednice, ale klidně ho nechte odležet přes noc.

Uleželé těsto vyválejte a můžete nechat děti vykrajovat různé jarní motivy - vajíčka, zajíčky či kuřátka. Jednotlivé kousky vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte při 180 °C po dobu 12 minut. Po vyndání z trouby nechte sušenky vychladnout na mřížce a mezitím si můžete připravit polevu. Jakmile cukroví vychladne, je na vás, jestli je budete k sobě slepovat marmeládou či oblíbeným krémem, anebo je necháte jen tak, nezdvojené.

Při zdobení se nebojte barviček

Nejprve si připravte zdobicí hmotu. Vyšlehejte 1 bílek s cukrem do středně tuhé konzistence, nebude se vám při zdobení roztékat. Hmotu naplňte do zdobičky či kornoutu a každý kousek cukroví ozdobte nejdříve bílou polevou a zvýrazněte okraj sušenky.

Do druhé misky si připravte další bílek, přidejte prosetý moučkový cukr a pečlivě promíchejte. Cukru dejte tolik, aby byla poleva tekutější a bylo možné ji roztírat. Hotovou polevu rozdělte na tolik částí, kolik chcete mít barev. Velice krásné jsou na Velikonoce tóny pastelové. Směs nanášejte na každý kousek opatrně lžičkou, špejlí ji můžete roztáhnout po celé lícní straně, anebo s ní cokoliv namalovat. Přidat můžete i různé cukrářské zdobení. Na ozdobu lze využít i rozinky, ořechy či kousky čokolády.

Zdroje: www.coolinarka.cz, www.ceskevelikonoce.cz, www.living.iprima.cz