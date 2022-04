Velikonoční recept našich babiček: Jidáše - voňavé a nadýchané jako obláček

Umíte upéct velikonoční jidáše? Není to nic těžkého! Upečte si letos o svátcích toto sladké nadýchané velikonoční pečivo. Potěšíte celou rodinu a oživíte starý zvyk, který patřil ke každým Velikonocům. Jidáše se tradičně jedly na Zelený čtvrtek.

Co jsou velikonoční jidáše?

Je to sladké pečivo z kynutého těsta. Vzhled jidášů se různí kraj od kraje. Někdy mívají tvar věnečku či šneka. Fantazii se meze nekladou, ale typické jidáš jsou právě takové, které symbolizují provaz, na kterém se zrádný Jidáš oběsil. Pomyslný provaz vznikne prostým zatočení obou konců jedné dlouhé nudle. Není to nic těžkého. Klidně zapojte do pečení i rodinu, jednoduché tvary zvládnou i děti.

Co nakoupit na velikonoční jidáše?

Na 24 kusů jidášů budete potřebovat následující suroviny:

500 g hladké mouky

300 ml 12% smetany

70 g změklého, ale ne rozpuštěného másla

80 g krupicového cukru

25 g čerstvého droždí

2 žloutky

4 g soli

špetku muškátového květu

kůru ze čtvrtky citronu

1 vejce + 2 lžíce vody na potření před a po kynutí

2 lžíce medu + 1 lžíci másla na potření po upečení

Kynuté těsto na velikonoční jidáše

Začněte přípravou kvásku. V malé misce rozmačkejte droždí a vmíchejte do něj lžičku cukru. Zalejte 100 ml vlažné smetany a posypejte špetkou mouky. Misku odložte na teplé místo. Pokojová teplota by měla stačit, ale místečko nad topením tvorbě kvásku jen prospěje. Během čtvrt hodiny by se měl kvásek začít tvořit.

Do velké mísy prosejte suché suroviny a přidejte i všechny zbývající. Veškeré ingredience by měly mít alespoň pokojovou teplotu, aby chlad nebrzdil kynutí. Přidejte i kvásek a vše vypracujte do nelepivého a hladkého těsta. Těsto je dobré ještě pořádně propracovat, aby bylo skutečně pružné.

Z těsta vytvarujte bochánek, uložte jej do misky ke kynutí. Mísu je nutné překrýt čistou utěrkou nebo přetáhnout potravinářskou fólií. Na teplém místě nechejte hodinu kynout. Bochánek by se měl zvětšit na dvojnásobek svojí velikosti.

Pečení velikonočních jidášů

Připravte si dva plechy a vyložte je papírem na pečení. Vykynuté těsto znova rukama krátce propracujte a rozdělte stejnoměrně na 24 kousků, ze kterých uválejte dlouhé nudle. Obvykle se dobře pracuje s dlouhou a tenkou nudličkou, která měří alespoň 20 cm. Vytvarujte pečivo a položte je na připravené plechy. Nechejte mezi kousky pečiva dost místa, protože bude znovu kynout. Vytvarované pečivo na plechu potřete směsí rozšlehaného vajíčka se dvěma lžicemi vody. Nechejte kynout alespoň 20 minut, ještě jednou potřete a dejte péct do trouby předehřáté na 190 °C.

Každý plech zvlášť nechejte péct 15 minut. Během pečení přichystejte horký med, do kterého přimíchejte máslo. Upečené zlaté jidáše vytáhněte ven z trouby a potřete je připravenou směsí medu a másla ještě před tím, než začnou chladnout.

